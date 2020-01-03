الحكيم يحذر من تداعيات مقتل سليماني والمهندس

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، من تداعيات مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس .

وقال الحكيم في بيان :” ببالغ الحزن والاسى نتقدم للشعبين العراقي والايراني باحر التعازي باستشهاد القائدين الكبيرين الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ، فقد افنى الشهيدان جلّ حياتهما بالجهاد والتضحية وكان لهما دور رائد في مقارعة الارهاب والانتصار على الارهاب الداعشي”.

واضاف :” اننا اذ نستنكر وندين بشدة هذا الاستهداف والانتهاك الصارخ لسيادة العراق ، فاننا نحذر من تداعيات و تأثيرات وخطورة هذا الاستهداف كونه يضع المنطقة على صفيح ساخن ” ،داعيا الحكومة العراقية في هذا الظرف الحساس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات . كما طالب الشعب العراقي بالوحدة و التماسك و رص الصفوف لمواجهة التحديات.

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قد قتل مع نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عقب استهداف موكبهما من قبل طائرات امريكية على طريق مطار بغداد الدولي.

وقد أقر الحرس الثوري الإيراني بمقتل سليماني، فيما أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي أن الأميركيين والإسرائيليين قد قتلوا سليماني والمهندس على حد قوله.