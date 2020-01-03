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العامري يدعو القوى الوطنية لتوحيد الصفوف من اجل اخراج القوات الاجنبية

وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، بـ”الاعمال الاجرامية القذرة”، داعياً كل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها من اجل إخراج القوات الاجنبية.
وقال العامري في بيان إنه “بمزيد من الحزن والأسى ننعى المجاهد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي استشهد مع ثلة من المجاهدين على الأيادي القذرة والغادرة للعدوان الامريكي الغاشم في مطار بغداد، أثناء استقباله ضيفه القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، لتتحقق امنيتهما الكبيرة في الحصول على الشهادة التي سعوا اليها منذ زمن بعيد”.

وأضاف “إذ ندين هذه الاعمال الاجرامية القذرة، نؤكد انها لن تزيدنا الا عزماً وارادة وتصميما واصرارا على مواصلة طريق الجهاد والتضحية في سبيل المبادئ والقيم الإلهية وبناء العراق العزيز القوي المقتدر وتحقيق السيادة الكاملة”، مناشداً “كل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها من اجل إخراج القوات الاجنبية التي اصبح وجودها عبثا على العراق وبقاؤها يعني مزيداً من سفك الدماء العراقية”.

وتابع “قبل يومين تلطخت الايادي الاثمة بدماء 90 شاباً من شبابنا الذين يرابطون في الحدود دفاعا عن العراق وصونا للعرض وحماية للمقدسات، وأردوهم بين قتيل وجريح، واليوم تلطخت هذه الايادي بدم المجاهد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس وضيفه الكريم القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني وثلة من الشباب المجاهد”.

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