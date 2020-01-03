العبرة في الكتابة هي إقناع القارئ أولا و أخيرا بصحة الرأي و بقوة الحجة

بقلم مهدي قاسم

كنتُ دوما حذرا من كتبة و كتّاب من ذوي ذهنيات شمولية

مقفلة ، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين ، و من لا جدوى قراءة ما يسطرّون من طروحات متكررة و متشبثة برأي أحادي الجانب انحيازا أعمى ، لذا فغالبا ما وفّرت أوفّر على نفسي وقتي الثمين في عدم إهداره على قراءة هكذا نمط من سطور قد لا تكون أكثر من هذر و ترهات ليس

فقط لا تريد إقناع القارئ بصحة موقفها ورجاحة حجتها ، بقدر ما تطرح نفسها كواجب عقائدي يجب القيام به في كل الأحوال / كتسجيل موقف دفاعي / أكثر مما أن تكون مساهمة فعّالة في عمليات تنوير وتقويم سيرا حثيثا في طريق الحق و العدل و الخير ، بهدف كسب القراء ( وخاصة

قراء هذا العصر : عصر التقنيات المذهلة و غزارة المعلومات و المعارف الهائلة ) ، وحيث إن محاولة كسب هذه لن تفلح إلا بإقناع القراء بالأفكار الحرة لكاتب ما وبموقفه المستقل و المتسامي المجنّح فوق الذهنيات الشمولية و تنازع الأحزاب والفئات السياسية المتصارعة على

السلطة والامتيازات ، ولا سيما في قول الحق و الحقيقة والانحياز المطلق إلى جانب ذلك دائما و أبدا ، وفي كل الأحوال و الظروف سواء كانت عادية أم استثنائية ..

هذا دون أن ننسى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى

ــ الآنفة الذكر ــ إلا وهي : مسألة احترام عقلية القارئ وعدم استغفاله بطروحات و ترهات سطحية و سخيفة ، و أحيانا مضحكة وكأنه طفل غر! ، و ترديد ذلك ليلا و نهارا و على مدى سنوات طويلة كببغاء مدجن جيدا !!، أو تلاعب ساذج ومضحك بهدف تمرير أمور فضفاضة أومواقف هزيلة

قد لا تصمد لحظة واحدة أمام رؤية نقدية نفاذة و متغربلة لقارئ فطن و ذكي متسلح بمعلومات ومعارف تاريخية و أرشيفية غزيرة و زاخرة ، يستطيع أن يفنّد ذلك بكل سهولة و بساطة ليثبت المستوى الضحل والمكشوف من تلقاء نفسه لطروحات هذا ” الكاتب ” أو ذاك و كذلك عقليته المجوَّفة

والداعمة للعقائد و الأنظمة الشمولية والقمعية أيا كان طابعها أو مضمونها.

و إذا كان الأمر كذلك ، فهو يبدو كذلك ، فيا ترى

لمَن يكتب هذا النمط من ” كتّاب ” ؟..

فهل ليقنع نفسه أم ليقنع بعضا من أمثاله الذين

يحملون نفس المواقف المماثلة و الذهنية الشمولية والمقفلة على قناعتها الباطلة ؟ ..

و إذا كان الأمر كذلك حقا، فانا أرى في ذلك جهدا

بلا معنى و تعبا بلا جدوى ، بل و سعيا لخدعة الذات و حشوها بأباطيل و أوهام داسها موكب العصر و مضى ..