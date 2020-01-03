العمليات المشتركة: ما حصل اليوم هو انتهاك صارخ لسيادة العراق

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن ما حصل اليوم من اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس هو انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير رشيد يارالله، في بيان إن “قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي (ابو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة الماضية اثر حادث غادر وجبان نفذته الطائرات الامريكية قرب مطار بغداد الدولي هو وعددمن منتسبي هيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف “نستذكر دوره الكبير في عمليات التحرير في مواجهة عصابات داعش الارهابية”، مشدداً بالقول “بالوقت الذي ننعى فيه قائدا عراقيا وبطلا قارع الارهاب بكل شجاعة وبسالة وبطولة نؤكد ان ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروجا واضحا عّن مهام القوات الامريكية المحدد لمكافحة داعش وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية.”.