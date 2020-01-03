المرجعية الدينية تدعو الى ضبط النفس والتصرف بحكمة

رأت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أن “الاعتداءات” على مواقع القوات العراقية المتكررة والاعتداء “الغاشم” بالقرب من مطار بغداد الدولي في الليلة الماضية تنذر بان البلد مقبل على اوضاع صعبة جداً، داعية الاطراف المعنية الى ضبط النفس والتصرف بحكمة.

وقال معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في بيان اتلاه نيابة عن المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، إن “هذه الوقائع (استشهاد وجرح العشرات من ابنائنا المقاتلين بالاعتداء على مواقع القوات العراقية في القائم والاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية) وغيرها تنذر بان البلد مقبل على اوضاع صعبة جداً”.

ودعت المرجعية، “الاطراف المعنية الى ضبط النفس والتصرف بحكمة”.

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.