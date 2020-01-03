المرجعية الدينية: ما جرى قرب مطار بغداد اعتداء غاشم وخرق للسيادة العراقية

أعتبرت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأميركية قرب مطار بغداد ليلة أمس والتي أدت الى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني “اعتداء غاشم” وخرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية.

واتلى معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي بيانا من المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني في المحافظة قالت فيه، “تتسارع الاحداث وتتفاقم الازمات ويمر البلد بأخطر المنعطفات”.

وأضاف، أن “من الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم وادى الى استشهاد وجرح العشرات من ابنائنا المقاتلين، الى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الايام الماضية، الى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية بما مثّله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أدّى الى استشهاد عدد من ابطال معارك الانتصار على الارهابيين الدواعش”.

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.