النفط يرتفع بفعل تفاؤل التجارة وتصاعد التوترات في العراق

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع انحسار المخاوف على الطلب بفضل تحسن علاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتصاعد التوترات في العراق.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 42 سنتاً بما يعادل 0.64% بالمئة إلى 66.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.45 بالمئة ليسجل 61.34 دولاراً.

وختم كلا الخامين 2019 على ارتفاع، وسجلا أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2019، مدعومين في نهاية السنة بانفراجة في النزاع التجاري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين – أكبر اقتصادين في العالم – وخفض أعمق للإنتاج تعهدت به منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

كما أن التوترات في الشرق الأوسط كان عاملاً آخر في ارتفاع اسعار النفط بعد أن ارتفعت هذه التوترات خاصة في العراق الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.