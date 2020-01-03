بأمر من القائد العام للقوات المسلحة .. العميد قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس

طهران / 3 كانون الثاني / يناير – اصدر سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية “اية الله العظمى السيد علي الخامنئي” بيانا، اليوم الجمعة على خلفية “استشهاد اللواء قاسم سليماني”، أمراً يقضي بتعيين “العميد اسماعيل قاآني” قائدا جديدا لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية.