تجمع الكفاءات يدعو لموقف موحد تجاه الخرق الأمريكي للسيادة العراقية

دعا تجمع الكفاءات، الجمعة، الى موقف موحد تجاه الخرق الأمريكي للسيادة العراقية.

وقال التجمع في بيان إنه “بقلوب حرّى وعيون عبرى نعزي الشعب العراقي الكريم باستشهاد كوكبة من ابناءه الذي كانوا منارا لجهاد الدواعش وعنوانا لانتصار الشعب فبذلوا انفسهم وارواحهم من اجل حفظ كرامة العراقيين وصون اعراضهم والذود عن مقدساتهم”.

ودعا التجمع الى أن “يكون هنالك موقفا موحدا من جميع ابناء الشعب العراقي بمكوناتهم و اطيافهم ومناطقهم تجاه الخرق الأمريكي للسيادة العراقية والعدوان الآثم على امن و استقرار العراق”، داعياً الحكومة والبرلمان الى “ان يكون لهما موقفا واضحا بعيدا عن المجاملة والمصالح في هذا الشأن”.

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.