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تقارير أمريكية تكشف : هكذا تم استهداف سليماني

تقارير أمريكية تكشف : هكذا تم استهداف سليماني

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية ، اليوم الجمعة ، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني ، قاسم سليماني ، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.

بدورها أفادت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد ، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

وكانت عملية استهداف سليماني ومرافقيه جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن استهدافهم جرى قبل خروجهم من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

بالتزامن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأميركية ببغداد، فيما القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأميركية.

كما شوهدت طائرات مروحية تحوم في سماء المنطقة التي تقع فيها السفارة .

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