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حريق في منطقة المنصور والدفاع المدني يحاول اخماده

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في منطقة المنصور غرب بغداد، مبينا ان الدفاع المدني يحاول اخماده.
وقال المصدر ان “حريقا اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ٤ طوابق بالقرب من حلويات الرباط ضمن منطقة المنصور غربي بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.

واضاف المصدر ان “فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق”، مشيرا الى انه “تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه”.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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