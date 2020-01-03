“حزب الله” اللبناني ينفي سقوط ضحايا من عناصره بالغارة الأميركية في بغداد

نفى “حزب الله” اللبناني شائعات يجري تداولها حول سقوط عدد من عناصره بينهم قادة في الغارة الأمريكية ببغداد والتي راح ضحيتها قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في الحزب بيانا جاء فيه أنه “يتم التداول على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق، إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تؤكد أن كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتا”.

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد، فيما اشارت وسائل اعلام الى سقوط عدد من القتلى التاتبعين الى حزب الله.