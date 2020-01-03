خامنئي: الولايات المتحدة ستكون بانتظار انتقام ساحق من قبل إيران

أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ثلاثة أيام حداد إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وقال خامنئي إن الولايات المتحدة ستكون بانتظار انتقام ساحق من قبل إيران.
أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ثلاثة أيام حداد إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وقال خامنئي إن الولايات المتحدة ستكون بانتظار انتقام ساحق من قبل إيران.
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