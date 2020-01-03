روحاني: لاشك ان الثأر لاغتيال سليماني سيطال اميركا

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، ان الانتقام من اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيطال اميركا.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال روحاني: “راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل ألوف جنود الاسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر؛ الشعب الايراني العظيم والشعوب الحرة الاخرى بالمنطقة ستأخذ الثأر من أميركا المجرمة بالتأكيد”.

وتابع قائلا: “استشهاد قائد الاسلام وإيران العظيم، القائد الباسل لفيلق القدس، الفريق قاسم سليماني وعدد من مرافقيه لا سيما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس على يد أميركا المعتدية والمجرمة، الذي أقرح قلوب جميع أبناء الشعب الايراني، وضاعف عزيمة الشعب الايراني العظيم وجميع الشعوب الحرة بالعالم في الصمود ومواجهة الجشع الاميركي والدفاع عن القيم الإسلامية”.

يشار الى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت الجمعة، (3 كانون الثاني 2020) مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي، اثر قصف استهدف سيارتين قرب مطار بغداد الدولي.