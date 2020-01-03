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سائرون تؤكد التزامها بتوجيهات الصدر وتشدد على ضرورة إخراج العراق من المأزق السياسي

أكدت كتلة تحالف سائرون النيابية، الخميس، التزامها بتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما شددت على ضرورة إخراج العراق من المأزق السياسي.
وذكرت الكتلة في بيان ان “الكتلة النيابية لتحالف سائرون تؤكد التزامها بتوجيهات مقتدى الصدر لإنقاذ العراق وتعتبرها الطريق الامثل للخروج من الازمات والمشاكل التي حلّت بالبلاد وعليه”.

وأضافت :”نجدد دعوتنا لكل الكتل والشخصيات النيابية والوطنية لتوحيد المواقف وحث الخطى نحو الاصلاح الحقيقي والعمل الجاد على اخراج العراق من هذا المأزق السياسي بعيداً عن المكاسب الشخصية او الحزبية وتلافي حالة التشظي التي يعاني منها مجلس النواب الموقر واعادة الثقة بين المؤسسة التشريعية والشعب المطالب بحقوقه المشروعة من خلال خطوات تصحيحية ملموسة تكون نتائجها مؤثرة في الواقع العراقي”.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من، اليوم الخميس، نواب البرلمان إلى إنقاذ العراق من أفكاك الفساد والعنف والضياع، فيما خاطبهم بالقول :”أجمعوا أمركم وانا معكم”.

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