سيناتور اميركي: مقتل ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية

اعتبر سيناتور ديمقراطي اميركي، الجمعة، مقتل ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية.

وقال كرس مورفي السيناتور الديمقراطي في تغريدة له، “مما لاشك فيه ان سليماني هو عدو الولايات المتحدة لكن التساؤول هو كيف نفذت عملية الاغتيال من دون الحصول على موافقة الكونغرس”.

وأضاف أن “مقتل ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية هائلة”.

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.