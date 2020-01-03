ظريف: الاجراء الامريكي رمز للارهاب الحكومي وانتهاك للسيادة الوطنية للعراق

وعزى وزير الخارجية في تصريح له اليوم الجمعة اثر استشهاد الفريق قاسم سليماني، قائد الثورة الاسلامية والقوات المسلحة لا سيما حرس الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم والأسرة الكريمة للفريق قاسم سليماني وقوى المقاومة الاسلامية بمناسبة استشهاده.

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني سيجعل شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر قوة وشموخا.

واكد ظريف ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ستسخر جميع طاقاتها السياسية والقانونية والدولية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لمحاسبة النظام الإرهابي الأمريكي على هذه الجريمة السافرة.

وأعلن حرس الثورة الاسلامية في بيان ان الفريق قاسم سليماني استشهد فجر اليوم الجمعة، في غارات أمريكية مروحية استهدفت السيارة التي كانت تقله قرب مطار بغداد الدولي.