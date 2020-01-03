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عالية نصيف تطالب بسحب صلاحية التكليف من وزير الكهرباء

طالبت النائبة عالية نصيف بسحب صلاحية التكليف من وزير الكهرباء ومنعه من تكليف أحد الأشخاص بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الانتاج، مبينة في الوقت ذاته ان الوزارة معرضة للافلاس بسبب ذهاب جميع التخصيصات الى الاستيراد والمستثمرين .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” حصل اتفاق سري بتكليف شخص فاسد يلقب بـ (حرامي وقود المحطات) بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الانتاج، وذلك مقابل مبلغ قدره عشرة ملايين دولار يدفعها اثنان من أشهر تجار الوقود، وبالتالي يجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال الاسراع في سحب صلاحية التكليف من الوزير فوراً ووضع حد للمتاجرة بالمناصب والدرجات الخاصة “.

وأضافت نصيف :” ان الوضع داخل الوزارة ينتقل من سيء الى أسوأ، وإفلاسها بات قريباً جداً، سيما وأن كل التخصيصات ستذهب للاستيراد والمستثمرين، كما أن المحطات بدأت تسقط تباعاً لأن المبالغ المخصصة للصيانة انتهت وستضطر الوزارة الى الاعتماد على الاستيراد والاستثمار ” ، مناشدة الجهات الرقابية بـ ” التدخل ومنع الفاسدين من العبث بتخصيصات الوزارة “.

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