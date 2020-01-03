عبد المهدي يدين الضربة الامريكية.. ويدعو لجلسة برلمانية استثنائية

أدان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، الهجوم الاميركي، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال عبدالمهدي في بيان “ندين بأقصى درجات الادانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى. لقد كان الشهيدان رمزين كبيرين في تحقيق النصر على داعش الارهابي”.

واضاف ان “اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم. وهو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية”.

وتابع عبدالمهدي “لقد وجهنا دعوة رسمية إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب استنادا إلى أحكام المادة (٥٨) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته”.

يشار الى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت الجمعة، (3 كانون الثاني 2020) مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبي، اثر قصف استهدف سيارتين قرب مطار بغداد الدولي.