[فلسطين]عام وعقد 2020

دخلنا عام وعقد 2020 ، وهو عام وفقًا للأمم المتحدة أصبح الوضع غير قابل للحياة في غزة وعقد جديد

يتوقع الكثيرون أن يحول العالم جذريًا (إما مستدام أو متدهور على جبهات عديدة من امكانية حرب عالمية إلى التغيرات المناخية المتسارعة تنهي وجودنا). محليًا ، لخص مقالات عديدة قرأتها العقد الماضي. غطت أشياء مثل والتقاعس عن علاج تدمير المناخ للتوقعات غير المحققة من إدارة أوباما لتوسيع المستعمرات في الأراضي المحتلة. لتعزيز الدعم الصهيوني للأحزاب اليمينية في جميع أنحاء العالم (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والعراق وما إلى ذلك) ، مكسب اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين (بما في ذلك الانضمام إلى اليونسكو) صغير مقابل نمو المستوطنات الاستعمارية الصهيونية والتحركات المدمرة لترامب لدعم وتوسيع الاستعمار الإسرائيلي الآن الموقف العلني الداعم لـ الصهيونية والإمبريالية من قبل دول الخليج (ممالك نفط أمريكا) وهجمات المستوطنين على المدنيين (بما في ذلك حرق عائلة بأكملها)، ومسيرات العودة من غزة التي بدأت في عام 2018 وما زالت مستمرة وما زالت تواجه إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين. توج هذا العام بقبول ترامب للزعيم الصهيوني أن معاداة الصهيونية هي نفس معاداة السامية تليها (20 ديسمبر) قرار من محكمة العدل الدولية أن هناك مبررًا للتحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

هل نأمل لعقد جديد جيد؟ في رأيي ، لا يأتي هذا إلا من خلال التشخيص الصحيح وتطبيق العلاج بدءًا من أنفسنا. في كتابها الذي صدر عام 1987 بعنوان “عندما يصبح المجتمع مدمنًا” ، أوضحت آن ويلسون شايف ببراعة خصائص المجتمعات المدمنة (التي تلحق أيضًا الأفراد المدمنين بالمخدرات أو الكحول). وهي تشمل أشياء مثل الفوضى (العكس هو التخطيط/ التنظيم) والكذب وخيانة الأمانة وإنكار الواقع والهجوم ومحاولات إبطال الآخرين (وليس التعاون والعمل الجماعي) والتدهور الأخلاقي والخوف (بدلاً من الشجاعة لاتخاذ قرارات جريئة) . الفساد يترك الناس في نظام الإدمان منهكين وعاجزين. التشويش على التواصل موجود دائمًا والوعود الفارغة تُستخدم دائمًا لتقديم أمل زائف في أنظمة الإدمان. الأشخاص الأصحاء الذين يتعافون من نظام الإدمان يتعرضون للهجوم أيضًا. تقدم الازدواجية المبسطة ذريعة للواقع والتحكم في الأنظمة التي تسبب الإدمان ، على سبيل المثال أنت وطني أو خائن. المجتمعات الأمريكية والإسرائيلية والعربية وحتى الفلسطينية مدمنة. في حالتنا قمت بتحليل “مرض إدماننا” في فصل في كتاب عن ما بعد الاستعمار استخدمت فيه تحليل “الاستعمار العقلي” الذي يعجزنا عن التغيير. أوضحت طرقًا للخروج من هذا وهو أن نبدأ بنواة الأفراد الإيجابيين (وليس سحيجة) وبشكل منهجي وعلمي.وهناك الكثير من العمل (استباقي وابداعي وليس ردود الفعل) والجهد والتضحية بالنفس.عملية الشفاء من الإدمان حسب العلم النفسي من عشر خطوات تبدأ مع الاعتراف وتبني الحقيقة بشكل كامل: في هذه الحالة يعني إيقاف تمثيلية أوسلو وتحدي كل الأعراض الأخرى لإدماننا. أعتقد أن هذا هو العقد الذي يجب علاجه والحصول على الحرية / الحرية.

لا تُمنح الحرية أبدًا للناس المضطهدين من الخارج. يجب أن تنتج عن المقاومة وعن طريق الضغط بشكل أساسي من الداخل (المساعدة الخارجية مرحب بها كما هو الحال مع BDS كما هو الحال في جنوب إفريقيا). شعارنا في مؤسسة فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة هو الاحترام وهو على ثلاثة مستويات (احترام أنفسنا والآخرين والطبيعة). المستوى الأول هو الأكثر أهمية: إنه التمكين. لذلك دعونا نرفع سواعدنا ونعمل على جعل هذا العقد عقد نهاية الاستعمار والجشع والعنصرية وعقد من الوضوح (رؤية 20/20 ؛-) والسلام والعدالة والمساواة وإنقاذ كوكبنا من أنفسنا !

محليا وايجابيا يمكننا أن نقول أننا حصلنا على أمطار جيدة حتى الآن وأن النباتات تنمو في كل مكان (بما في ذلك في حديقتنا النباتاتية) وأن إنتاجية الأبحاث عن البيئة زادت.وأننا أعدنا تأهيل نسر ذهبي بعد أن كان مسمما وأطلقنا سراحه البارحة. أكثر من 6000 زائر للمعهد في عام 2019. يمكننا أن نخبرك أن أفضل حفل عيد الميلاد أقامه المتطوعون والموظفون لدينا كان في مركز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت الابتسامات على وجوه الأطفال تستحق كل شيء . يمكننا أن نخبرك أن لدينا مشروعًا كبيرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بدأ الآن لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع جمعية الجليل (شفا عمرو ، الجليل) والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب (بيت ساحور) لتعزيز وحماية التنوع البشري والطبيعي (الحيوي). ويمكننا أيضًا أن نقول أن حركة الناس من أجل العدالة وحقوق الإنسان والبيئة تتزايد في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، أنشأنا مجموعة فلسطين من أجل الكوكب يمكننا أن نخبرك أن فريقنا خطط لمضاعفة أنشطتنا في عام 2020.. سيسافر أعضاء فريقنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا (في يناير) ، إلى أوغندا ولبنان (في فبراير) ، إلى الأردن (أبريل ومايو) ، إلى أستراليا ونيوزيلندا (في يونيو) وأكثر من ذلك بكثير.

قد لا تكون لدينا قوة سياسية بعد ولكن هناك بعض الدلائل الجيدة على أن ذلك قادم. نحن لا ننتظر ذلك على الرغم من ذلك: نحن نعمل من أجل ذلك ، ونخفض من بصمتنا الكربونية ، ونزرع المزيد من الخضراوات ، ونوفر المزيد من الفرص للأطفال لينموا المحبة ورعايتهم للكائنات الحية الأخرى ، وأكثر من ذلك بكثير. كما يقول البوذيون: لدينا “مشاركة سعيدة في أحزان هذا العالم”. يمكنك المساعدة في تنمية هذه الحركة من أجل مستقبل مستدام! تنظيم وتعطي من وقتك والمال! لمساعدة أولئك منا هنا في فلسطين ، يرجى زيارة www.palestinenature.org. فيديو قصير حول عملنا http://youtu.be/uMQ9Rs85CjQ

أنت تعطي القليل عند اعطائك من ما تملك ؛ هو عندما تعطي من نفسك أنك تعطي حقا. ما هي ممتلكاتك ولكن أشياء تحتفظ بها وتحرسها خوفًا من حاجتك إليها غدًا؟ أليس الخوف من الحاجة هو الحاجة بذاتها». خليل جبران ، النبي 1923

أ.د. مازن قمصية

جامعة بيت لحم و جامعة بيرزيت

مؤسس ومدير (تطوعيا) متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ومعهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة