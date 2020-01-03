فيلق القدس: أربعة ضباط عسكريين إيرانيين اغتيلوا مع سليماني

أعلن “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليماني الذي لقي مصرعه في القصف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد.

وأفاد مراسل RT بأن الضباط هم، اللواء في “الحرس الثوري” حسین جعفری نیا، والعقيد في “الحرس الثوري” شهرود مظفری نیا، والرائد في “الحرس الثوري” هادي طارمي، والنقيب في “الحرس الثوري” وحید زمانیان.

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومتحدث باسم “الحشد الشعبي”، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات الحشد بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجاري.

وأكد مسؤول أمريكي فجر الجمعة لوكالة “رويترز” مقتل سليماني والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووي من الجثتين، في حين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي كريس ميرفي، إن “سليماني كان عدوا للولايات المتحدة”.

ويصف الأمريكيون سليماني بـ”الرجل الأخطر” في الشرق الأوسط، الذي أدار معارك في مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير في بناء ودعم حزب الله اللبناني، والفصائل الشيعية في العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.