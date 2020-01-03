قريباً.. ثلاثة مشاريع مرائب في العراق

أعلنت وزارة النقل، الخميس، أنها ستباشر إنشاء ثلاثة مشاريع في الموصل والنجف والناصرية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن وزير النقل عبد الله لعيبي قوله، إن “الوزارة انجزت محطة النهضة لنقل المسافرين من بغداد إلى المحافظات الشمالية والجنوبية”، مشيراً إلى أن “المحطة تعد صرحاً معمارياً كبيراً وسط بغداد تقدم فيها جميع الخدمات للمسافرين وأصحاب المركبات”.

وأضاف أن “الوزارة تخطت المعوقات المالية التي أخرت إنجاز هذا الصرح ، التي كانت بسبب الضائقة المالية نتيجة الحرب ضد داعش”، لافتاً إلى أن “الوزارة اعتمدت في تمويل المشروع ذاتياً، من خلال إيرادات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص”.

واوضح لعيبي، أن “الوزارة ستباشر إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة وهي محطات نقل – مرأب- في مدن الموصل والنجف و الناصرية”، مؤكداً أن “تمويل مشروعي الموصل والنجف من الموازنة العامة، فيما يتم تمويل مشروع الناصرية من إيرادات شركة إدارة النقل الخاص”.

وأكد أن “وزارة النقل ستبني صروحاً حضارية في هذه المحافظات لتقديم الخدمات للمسافرين”، مبيناً أن “هذه المحطات ستكون متكاملة من ناحية التنظيم والرقابة والاستراحة وغيرها من الخدمات”.