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لودريان يشكر عبد المهدي على جهود إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المختطفين

بحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أهمية التنسيق بين البلدين وضرورة إستمرار التعاون في المعركة ضد داعش، فيما شكر الاخير جهود الحكومة بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المختطفين.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى ، اليوم الخميس ، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شكر خلاله جهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين اختطفا يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩”.

وأضاف البيان أن “لودريان قدر موقف الحكومة في التعامل مع الظروف الحساسة”، مشيرا الى أنه “تم تناول بحث أهمية التنسيق بين البلدين وضرورة إستمرار التعاون في المعركة ضد داعش وجهود البناء وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين”.

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