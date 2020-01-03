مسؤولون أمريكيون: قصفنا هدفين على صلة بإيران في بغداد

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قصفت هدفين على صلة بإيران في بغداد يوم الخميس.
وأحجم المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن ذكر أي تفاصيل أخرى.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير سمر حسن
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة قصفت هدفين على صلة بإيران في بغداد يوم الخميس.
وأحجم المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم عن ذكر أي تفاصيل أخرى.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير سمر حسن
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