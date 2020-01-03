مسؤول أمريكي: ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني

قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

تغطية أرشد محمد – إعداد حسن عمار للنشرة العربية