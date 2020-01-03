مسؤول امريكي: حتمية انقلاب عسكري بالعراق وبرهم داعم لنا وفيسبوك وواتساب ساعدنا كثيرا على “تأزيم” الأوضاع

كشف ريتشارد هوكر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في مقال له في موقع معهد بحوث السياسة الخارجية Institute Research Policy Foreign عن مكالمة هاتفية أجراها مع رابرت كارم المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون الامن الدولي والمستشار السابق لسياسة الشرق الأوسط وقال فيها: “نحن حاليا في فرصة ذهبية في العراق اكثر من أي وقت مضى على مدار السنوات العشر الماضية وأن رئيس الجمهورية برهم صالح عبر تأجيل ومنع تشكيل الحكومة الجديدة يقدم خدمة كبيرة للمصالح الأمريكية في العراق وأنا دائما كنت أقول إن الأكراد يمثلون بالنسبة للولايات المتحدة العمق الاستراتيجي في العراق وشرق البحر المتوسط”.

وأضاف: الفرصة سانحة في العراق لانقلاب عسكري على طريق ان يصبح دولة آمنة وموثوق بها لأمريكا ونصيحتي الجادة للبنتاغون ومستشاري الرئيس ترامب أنه يجب تشكيل الحكومة العراقية القادمة خارج الطبقة السياسية الحالية.

وقال هوكر أن الأزمة السياسية في العراق هي فرصة ذهبية يجب أن تتحول إلى ثورة كاملة في مصلحة أمريكا و من غير الواضح ما إذا كنا سنفقد هذه الفرصة في السنوات العشر القادمة.. فهل سنتمكن من استعادة هذه الفرصة.

واعتبر هوكر ان وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير والإنترنت في “فيسبوك” و”واتساب” ساهم في الثورة في العراق في الأشهر الأخيرة حتى جنينا من ثمارها أكثر مما حققته الحملة العسكرية على نظام صدام عام 2003.