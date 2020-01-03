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مصرف الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين مع الزيادة لشهر كانون الثاني

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق رواتب المتقاعدين مع الزيادة لشهر كانون الثاني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له انه “تم اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني عن طريق أدوات الدفع الالكتروني” .

وتابع أنه “بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية عن طريق فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات او المنافذ الخاصة”.

واضاف ان “المتقاعد سيستلم راتبه التقاعدية إضافة الى الزيادة المقررة للمتقاعدين وفقا لما اكدته هيئة التقاعد”.

يذكر ان هيئة التقاعد العامة قامت بصرف رواتب المتقاعدين شهريا بعد ان كانت تقوم بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.

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