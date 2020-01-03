Posted on by

ميكالاي و ذروق الطير

(قصة للاطفال من الادب البيلاروسي)

ترجمة: فدوى هاشم كاطع – البصرة

بقلم : ماشا جراكوفا Masha Chrakova

في ظهر احد الايام الجميلة كان ميكالاي بصحبة جده يتمشيان في المتنزه ويتحدثان عن احلامهما . في اللحظة التي اخبر الجد ميكالاي عن اكبر احلامه حصل شيء غير متوقع فقد سقط ذروق طير امام رجل الجد اليسرى مباشرة .

صاح ميكالاي : ( كم انت محظوظا يا جدي! ) .

رد الجد بأبتسامة عريضة : ( كلا يا ولدي العزيز ، كان حظي اوفر لو ان الذروق سقطت عليً مباشرةً ، هل تعلم ان ذروق الطيور تجلب ثروة عظيمة حين تسقط عليك؟!) .

فجأة نادى ميكالاي ( جدي ، جدي ! انا اعرف حلمي فأنا اريد ان اصبح ثرياً! حينها استطيع شراء الدراجات الهوائية والحلويات والشوكولاتة والالعاب …)

جلس ميكالاي وجده على مقعد طويل ، واستمر يعدد الاشياء التي ينوي شرائها عندما يصبح ثرياً ، ولكن بالطبع كان عليه اولاً ان يجد طيراً لطيفاً يذرق عليه ليجعله ثرياً !

في تلك الليلة حلم ميكالاي بطير يذرق عليه مباشرةً ليصبح ثرياً بشكل لا يصدق . وحين استيقظ كان متحمساً جداً . وسارع في الصباح بالتوجه الى المتنزه كي يحصل على ثروته .

وحالما دخل ميكالاي المتنزه شاهد على الفور طائرين يجلسان على فرع شجرة كبيرة .

سألهما ميكالاي بأدب : ( استميحكما العذر ايها الطائران ، هل تتكرمان وتذرقان عليً؟ ) ووعدهما بأن يحضر لهما بذوراً يوميا قبل ذهابه للمدرسة . لكن الطيرين لسوء الحظ لم يبديا اي اهتمام بالولد ! .

وفيما كان ميكالاي يتجول داخل المتنزه ، لمح فتاة تطعم الطيور . لاحظ عدد الطيور الكبير التي استطاعت جمعها حولها ، فقرر ان يطلب منها بعض الخبز حتى يتسنى له تحقيق ما يريد . بدت الفتاة مرتبكة للغاية ، ولكنها اعطت ميكالاي بعض الخبز .

قام ميكالاي بنثر الخبز في مختلف انحاء جسمه ، على رأسه و يديه وحتى حذائه ، مما جذب انتباه الطيور بكل تأكيد . انتظر بصبر واخيراً قرر احد الطيور الهبوط على رأسه و أكل الخبز .

وسرعان ما امسك ميكالاي بالطائر وحاول ان يضعه على رأسه متأملا ان يذرق عليه . وقبل ان يحدث اي شيء اسرعت الفتاة نحو ميكالاي وامسكت بيده فهرب الطائر .

صرخت الفتاة : ( ما الذي تفعله لذلك الطائر المسكين ؟)

اوضح ميكالاي بكل هدوء الامر للفتاة معربا عن رغبته بان يصبح غنيا وان اسرع طريقة لتحقيق ذلك هي ان تجد طيرا يذرق عليك . ضحكت الفتاة على توضيحه المضحك ، ولكنها قررت ان تساعد هذا الصبي غريب الاطوار بخصوص طلبه .

قالت الفتاة : (اسمي أنجا).

وهكذا انطلق ميكالاي وأنجا في مهمتهما فقررا اولا البحث عن كيف واين ومتى تذرق الطيور . امضيا نصف اليوم تقريبا يدرسان الطيور ويطرحان افكارا عن كيفية ايجاد افضل السبل التي تجعل الطيور تذرق.

قالت انجا : ( اظنني سمعت في مكان ما ان اللون الاخضر يجذب الطيور) .

قاما في اليوم التالي بصنع قبعة خضراء من اوراق الاشجار ذات رأس دائري يحمل عبارة اذرق هنا . تجولا في المتنزه وهما يرتديان القبعة تباعا طوال اليوم لكنهما لم يفلحا في اجتذاب الطيور لتذرق على القبعة .

قررا ان يبتكرا طريقة اخرى فتوجها الى حديقة الحيوانات حيث تعيش هناك مختلف انواع الطيور : الطاووس والبوم والفلامينكو وحتى النعام ، بالتأكيد سوف يحصلا على ذروق احد تلك الطيور ! ولكن بعد قضاء يوم كامل في حديقة الحيوانات لم يحصلا على مرامهما .

قالت انجا : ( يا لها من فكرة جيدة ، انظر الى كمية الذروق هناك على التمثال ، دعنا نجلس هناك وننتظر الذروق تأتي الينا ) . ولكن يبدوا ان الطيور لا تود الذهاب اليهما …

في اليوم التالي لاحظ ميكالاي وانجا سيارة متوقفة بالقرب من منزلهما تغطيها الذروق من كل مكان ، فقررا الصعود عليها والانتظار بصبر . واثناء انتظارهما بدءا يتحدثان عن المدرسة والهوايات والاصدقاء وحتى عن احلامهما . ظلا جالسين على سطح السيارة وهما منهمكان في الحوار حتى انهما لم يلاحظا سقوط ذروق طير كبير على كتف ميكالاي مباشرة .

بدءا يرقصان ويتقافزان بمرح وهما يرددان : ” سوف نصبح اغنياء ، سوف نصبح اثرياء !” .

ولكن لم يحدث اي شيء بعدئذ ، فلم تمطر السماء نقودا معدنية ولم يجلب لهما احدا حقائب مليئة بالمال .

قرر ميكالاي وانجا ان يذهبا الى الجد ليسألاه عن موعد وصول الثروة .

قال ميكالاي وهو يشير الى كتفه : ( انظر يا جدي لقد اصبحت محظوظا ، ترى متى تأتي الاموال ؟!)

قال الجد مبتسما : ( حفيدي العزيز ، انا لم اقل ابدا ان الثراء يأتي على شكل اموال ، فهو يمكن ان يأخذ اشكالا مختلفة مثل السعادة والحب العظيم والصداقة الحقيقية ).

لم يفهم ميكالاي وانجا اجابة الجد تماما ، فهزا كتفيهما وانطلقا باحثين عن مغامرة جديدة متناسين امر الثراء وذروق الطيور .

اضاءة :

تسرد القصة معتقدا خرافيا في بيلاروسيا يشير الى ان ذروق الطيور تجلب الحظ والثراء ، وهذا ما ظل يبحث عنه ميكالاي طوال القصة دون ان يدرك انه قد حصل عليه . فالصداقة الحقيقية هي الثراء الحقيقي ونهر الخير الذي لا ينضب وهي تكفل السعادة للانسان والتي لايستطيع المال الوفير توفيرها .

(المترجمة)

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close