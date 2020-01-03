نصر الله: القصاص العادل لقتلة “المجاهدين” سيكون مسؤولية وامانة

أعرب الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، عن تعازيه باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، مؤكدا أن القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل لكل المقاومين.

وقال نصر الله في كلمة له “نعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، فأغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة”، مؤكدا بالقول “نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات، فالقصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل كل المقاومين”.

وأصدر نصر الله في وقت لاحق بيان بذات الشأن “بمناسبة استشهاد الأخ الحبيب والقائد العزيز الحاج أبو مهدي المهندس وثلّة من إخوانه الكرام من ‏مجاهدي الحشد الشعبي في العراق، نتقدم من مولانا صاحب الزمان عليه السَّلام وسماحة الإمام ‏القائد السّيد الخامنئي دام ظله والمرجعية الدينية في النجف الاشرف دام ظلها الوارف ومن القيادات ‏العراقية الكريمة والشعب العراقي المظلوم والصابر والمجاهد وخصوصاً من قادة ومسؤولي ‏ومجاهدي الحشد الشعبي المقدّس وفصائل المقاومة العراقية المجاهدة ومن عائلة الشهيد الحاج ابو ‏مهدي المهندس وعوائل الشهداء معه بأسمى آيات التبريك لنيلهم الوسام الإلهي الرّفيع واسمى آيات ‏العزاء والمواسات لفقد أغلى الأحبة”.

وأضاف، “أبارك لهم وأعزّيهم بشهادة القائد الحاج قاسم سليماني الذي بذل آخر سِنيّ عمره الشريف في ‏نصرة العراق وشعبه وفي تحريره من الاحتلال والإرهاب حتى سُفكت دماؤه الزّكية على أرض ‏‏العراق المقدسة”.

وتابع، “سيُثبت الشعب العراقي العزيز وفصائله المقاومة وفاءهم الكبير والصّادق لهؤلاء القادة الشهداء ‏وكل الشهداء ولأهدافهم النبيلة، ولن يسمحوا لهذه الدماء الحسينية الطاهرة التي سُفكت ظلماً وجوراً ‏ان تذهب هدراً وإنما ستشكل هذه الدماء الزّكية للحاج قاسم وأبو مهدي والشهداء معهم وكل ذكريات ‏الجهاد والتضحيات مع هذين القائدين العظيمين، ستشكّل حافزاً قوياً لهم من أجل مواصلة المسير، ‏وحمل الراية وتحقيق الأهداف والآمال في عراق حرّ، عزيز، مستقل، قوي، مزدهر وخال من ‏الاحتلال والإرهاب”.

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.