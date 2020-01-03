وصية الرسول (ص) (1)

صالح احمد الورداني

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تعد وصية الرسول(ص) لأهل البيت(ع) فيصل الخلاف بين السنة والشيعة..

وحسم هذا الخلاف يبدأ من الماضي..

وقد ورث الإسلام تراثًا أثقل كاهله، لعبت فيه السياسة دورًا بارزًا ولعبت فيه الروايات دورًا أكبر..

وقضية الوصية انعكست علي صورة الإسلام وجوهره، وأدي أمر إغفالها وتنحيتها إلي الإتجاه بالإسلام نحو أصحاب النفوذ والسلطان..

والاتجاه بالمسلمين نحو الفرقة والتمذهب والتخلف..

من هنا فإن وصية الرسول (ص) هى قضية دين وليست قضية السنة او الشيعة..

والعقل لا يقبل أن يكون محمد (ص) هو خاتم الرسل والانبياء

ويرحل تاركا المسلمين في تيه وخلاف ..

ويؤدى بهم الأمر إلى ما حدث في السقيفة من خلافات وصدامات..

قد يتسلح البعض بمقولة عمر :حسبنا كتاب الله..

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا :لماذا لم يحكم كتاب الله في امر الخلافة ويحسن الخلاف والصدام الذى وقع بعد وفاة الرسول(ص)..؟

والجواب أن كتاب الله لم يكن حكما فيما جرى في السقيفة وإنما الحكم كان القبلية والهوى..

ولكون رسول الله كان يعلم جيدا من حوله وما هى تركيبتهم وطبيعتهم وقدراتهم..

وأن كتاب الله لم يتم هضمه وفهمه إلا من القليل ممن حوله..

من هنا كان لابد من الوصية..

كانت الوصية خاصة بأهل البيت..

والهدف منها هو ضبط حركة التلقي والتناول لنصوص الدين ،والحيلولة دون التلاعب بها من خلال إمام يملك مؤهلات الريادة والتوجيه ،ويملك الحكمة والبصيرة..

من أجل ذلك ركز (ص) على الوصية في أواخر أيامه ،وكانت محور إهتمامه كما هو واضح من خلال نصوص خطبة الوداع، وخطبة الغدير..

ركز عليها في حدود القرآن..

وركز عليها في حدود أهل البيت..

إلا أن الروايات التي برزت لضرب الوصية قادت الفقهاء إلي السير في إتجاه مضاد لها، أدي بهم إلي تبني تصورات أساءت إلي القرآن بالإضافة إلي نبذ أهل البيت..

ولما كان الطرف الشيعي يقر بوجود الوصية وأنها خاصة باهل البيت كان من الواجب علينا طرح رؤية الطرف الآخر المنكر لها

،وهل حقا هو منكر لها ام معتم عليها..؟

نصوص الوصية

أولاً : ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم قال : قام رسول اللّه – صلّى اللّه عليه وسلّم – يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكّة والمدينة ، فحمد اللّه وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال :أما بعد ألا يا أيّها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فاُجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين ، أوّلهما كتاب اللّه فيه الهُدى والنور ، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به ..

فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه ثم قال : وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي..

ثانياً : ما رواه أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إني تارك فيكم خليفتين كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السّماء والأرض ، أو ما بين السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض..

ثالثاً : ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد اللّه قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب ، فسمعته يقول : يا أيّها الناس ، قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ..

رابعاً : ما رواه إبن سعد وأحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أيها الناس :إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدي ، أمر بيّن ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض..

سادساً: ما رواه الحاكم النيسابوري عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال : نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بين مكّة والمدينة عند شجرات خمس ودوحات عظام ، فكنس الناس ما تحت الشجرات ، ثم راح رسول اللّه عشية فصلّى ثم قام خطيباً ، فحمد اللّه وأثنى عليه وذكّر ووعظ..

فقال ما شاء اللّه أن يقول ، ثم قال : أيّها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما ، وهما كتاب اللّه وأهل بيتي عترتي ، ثم قال : أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ – ثلاث مرّات – قالوا : نعم . فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ..

وغيرهذه الروايات كثير في كتب السنن لا يتسع المجال لذكرها هنا ..