يوميات التظاهرات.. تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل حالات اختناق

تظاهرات ٢٥ تشرين أول/ اكتوبر .. والمسلة تواكب الحدث في لحظته…

الخميس 2 كانون الثاني 2020

تجدد المصادمات في الوثبة وتسجيل حالات اختناق

اعتصام الكوت يدخل أسبوعه العاشر والمحتجون متمسكون بضرورة تحقيق المطالب

محافظ الديوانية يعلن خطة أمنية جديدة لحماية المتظاهرين

محتجون يحرقون اطارات امام مبنى المحافظة وسط كربلاء

متظاهرون يقطعون طريقين في محافظة ميسان

تواصل الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية في البصرة والمثنى والديوانية وذي قار للمطالبة بالتغيير الشامل

انتشار عسكري قرب الدوائر الحكومية والتقاطعات الرئيسية لتأمين حمايتها في الديوانية

الاربعاء 1 كانون الثاني 2020

إصابات بين صفوف المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع أمام السفارة الامريكية

الثلاثاء 31 كانون الأول 2019

أعداد كبيرة من المتظاهرين يتوافدون على ساحة اعتصام النجف

الحشد الشعبي: اصابة اكثر من 20 مشيعا بالقنابل الدخانية امام السفارة الامريكية

تظاهرات ونصب خيم أمام السفارة الامريكية وسط المنطقة الخضراء

إصابة 10 متظاهرين اثر إطلاق نيران وقنابل دخانية من قبل السفارة الأمريكية

اطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين امام السفارة الامريكية في بغداد

محتجون يحرقون كرفانا امنيا في المحيط الخارجي للسفارة الأميركية في بغداد

قرار باعتصام مفتوح أمام السفارة الأميركية في بغداد والمطالبة بإغلاقها وطرد القوات الأميركية

حشود من العراقيين تتجه نحو الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة الأميركية في بغداد

طلبة المدارس يستمرون بالاضراب عن الدوام في الديوانية

غلق جسرين بالإطارات المحترقة واستمرار توافد الطلبة إلى الحبوبي في الناصرية

محتجون يغلقون محطة في حقل القرنة 1 النفطي في البصرة

الاثنين 30 كانون الأول 2019

دعوات في ساحات احتجاج السماوة لإبعاد العراق عن الصراعات الدولية

متظاهرون يقطعون طريقين رئيسيين في ميسان

أهالي واسط يتوافدون على ساحات الاحتجاج للتنديد بقصف القائم

معتصمو البصرة يستنكرون استهداف مقرات الحشد

ذي قار تعلن الحداد ليومي الثلاثاء والأربعاء على أرواح شهدائها من الحشد

الاثنين 30 كانون الأول 2019

الداخلية: إصابة متظاهران سقطا من أعلى بناية المطعم التركي.

استمرار اعتصام المحاضرين المجانيين أمام مديرية تربية بابل.

تظاهرة للمهندسين المقبولين في مصافي الجنوب احتجاجا على رفض الشركة استقبالهم.

محاضرون يحاولون اقتحام تربية الديوانية.

متظاهرون يغلقون تقاطع البهو والجسور الرئيسة في الناصرية.

الأحد 29 كانون الأول 2019

محافظ كربلاء يعلن اعتقال منفذي الهجوم على شارع السناتر

العشرات من المهندسين في الديوانية يتظاهرون امام منزل المحافظ للمطالبة بالتعيينات.

شرطة كربلاء تنشر دوريات راجلة ومسلحة قرب المدارس

محتجون يقتحمون مبنى تربية الرصافة الثانية في بغداد

المتظاهرون يقدمون على حرق اطارات عند جسر النصر وسط محافظة ذي قار

استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية

عودة الدوام وفتح جميع الشوارع المغلقة في البصرة

اغلاق مبنى تربية الديوانية ومنع دخول الموظفين والمراجعين

استمرار الاضراب العام وتعطيل الدوام في ذي قار وقطع جسور النصر والحضارات والزيتون

إجراءات أمنية مشددة قرب دوائر المثنى واستمرار الاعتصامات الطلابية

استمرار الاضراب العام في الكوت والمحتجون يواصلون قطع الطرق الرئيسية

محتجو الديوانية يقطعون الطريق الرابط بين قضاء الشامية والنجف

السبت 28 كانون الأول 2019

استمرار المسيرات الليلية في الكوت للمطالبة بحسم تسمية رئيس الحكومة

أهالي الديوانية يواصلون اعتصامهم في ساحة شهداء ٢٥ تشرين

متظاهرون يطوقون شركة نفط ذي قار ويطالبون باطلاق استمارة التعيين خلال 72 ساعة

شرطة ذي قار تشكل مفرزة خاصة للقبض على المتهمين في حوادث التظاهرات

مفوضية حقوق الانسان: أكثر من 120 محتجاً وناشطاً مغيبون

قوة من فوج المهمات الخاصة تنتشر قرب ساحتي كهرمانة والفردوس بعد تقدم مجموعة من المتظاهرين باتجاه ساحة الفردوس

إنطلاق تظاهرة بشمال البصرة للمطالبة بإحالة مشروع مجاري القرنة لشركة رصينة

متظاهرون في واسط يتجمعون أمام محطة الزبيدية الحرارية للمطالبة بفرص عمل

حقوق الانسان: إجمالي احصائيات الخطف والفقدان بلغت 68 حادث على خلفية التظاهرات

متظاهرون يغلقون مقر شركة IQ للكيبل الضوئي احتجاجا على سوء خدماتها وسط بغداد

العثور على جثة محترقة قرب جسر الأحرار وسط بغداد

فتح الطريق المؤدي الى حقل مجنون بعد أيام على قطعه في البصرة

الجمعة 27 كانون الأول 2019

تجدد المصادمات في ساحة الوثبة وسط بغداد

آلاف المتظاهرين في قضاء الرفاعي يطالبون برئيس وزراء مستقل

استمرار إغلاق المدخل الرئيسي لمنزل محافظ الديوانية من قبل محتجين

القضاء يفرج عن 9 متظاهرين شاركوا في قطع طريق حلة – ديوانية

تنسيقيات البصرة ترفض مرشحي الأحزاب وتهدد بقطع الشوارع الرئيسية والفرعية ليل السبت

متظاهرو التحرير: الكتل السياسية تريد إعادة انتاج نفسها.. والبرلمان أمام فرصة أخيرة

نقابة الصيادلة ترسل شحنة ادوية ومستلزمات طبية الى متظاهري ذي قار

الخميس 26 كانون الأول 2019

في التقاطع التجاري بالبصرة.. حرق الاطارات مستمر لثلاث ليالي

معتصمو الديوانية يقيمون مهرجانا شعريا ترحما على روح الناشط الطيب

مسيرات ليلية في السماوة ترفض مرشحي الاحزاب السياسية لرئاسة الوزراء

مفوضية حقوق الانسان: الاحتجاجات تصل كركوك‬ تنديدا بغياب العدالة‬ في التعيينات

معتصمو التحرير ينفون ترشيح أي شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة

إغلاق مكتب مدير عام استثمار المثنى من قبل محتجين.

شرطة كربلاء: سنعامل من يتظاهر خارج المكان المخصص للاحتجاجات معاملة المخرب والخارج عن القانون .

متظاهرو المثنى يغلقون مكتبي مدير عقارات الدولة ومدير مؤسسة الشهداء.

تظاهرة حاشدة في ساحة الاحتفالات بالمثنى وسط إجراءات أمنية مشددة.

تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ المثنى ومدراء الدوائر الحكومية في المحافظة

قطع جميع الجسور في الناصرية باستثناء جسر السريع

استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية

إعادة فنح طريق محمد القاسم بعد اغلاقه من قبل المتظاهرين

بدء التجمعات الطلابية في ساحة اعتصام السماوة

متظاهرو البصرة يقطعون طريق مينائي ام قصر وخور الزبير

موظفي البتروكيمياويات في البصرة يعتصمون احتجاجا على إنهاء تكليف مدير شركتهم

الاربعاء 25 كانون الأول 2019

دخول قوات الشرطة في البصرة حالة الإنذار والتاهب التام حتى إشعار آخر.

انباء عن حرق مصرف TBI في كربلاء.

ملثمون يعتدون على أصحاب المحال التجارية بشارع السناتر وسط كربلاء

إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.

مسيرات حاشدة وحرق اطارات في البصرة رفضاً لترشيح العيداني لرئاسة الوزراء.

متظاهرو البصرة يغلقون معمل البتروكيماويات في المحافظة

تظاهرة تطالب بإقالة مدير المنتوجات النفطية في المثنى

بدء توافد المتظاهرين لساحة اعتصام واسط

مصادر: سخط شعبي كبير في البصرة على ترشيح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء

معتصمو الديوانية يعلنون الحداد لـ3 أيام في ساحة الاعتصام ترحما على الناشط ثائر الطيب

إصابة عدد من الاشخاص نتيجة مشاجرة بـ “السكاكين” بين ملثمين ومحتجين في كربلاء

مسيرة جديدة لنقابة المعلمين في كربلاء

الكوادر التربوية في ذي قار تواصل اعتصامها وتؤكد استمرار الإضراب عن الدوام

تظاهرة في المثنى للمطالبة بإقالة مدير المنتوجات النفطية

حرق مقرات الاحزاب السياسية في الديوانية

وفاة الناشط المدني ثائر الطيب من اهالي الديوانية بعد اصابته بانفجار عبوة لاصقة

محتجون يغلقون شركة كالة الايرانية في الناصرية

قطع ثلاث جسور في الناصرية احتجاجا على ترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الوزراء

الثلاثاء 24 كانون الأول 2019

حرق الاطارات في تقاطع العسكري وسط مدينة البصرة

معتصمون يستمرون في نصب الخيم ومنع دخول وخروج الموظفين أمام حقل مجنون النفطي

محتجو البصرة ينسحبون و​القوات الامنية تعيد فتح طريق خور الزبير بإتجاه مينائي ام قصر والخور

متطوعو ملاك تربية البصرة يغلقون بوابة مبنى الحكومة المحلية

محتجون يحرقون إطارات في شارع كربلاء – نجف قرب نفق العسكريين

محتجو النجف يغلقون عددا من الدوائر ويهددون موظفيها

محتجو الكوت يحرقون الإطارات بتقاطع الكفاءات المؤدي لساحة المتنبي

مسيرة في الناصرية لرفض ترشيح محافظ البصرة لمنصب رئيس الوزراء

محتجو كربلاء يغلقون محطة كهرباء الخيرات للمرة الثالثة

محتجون يغلقون عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كالبلدية والتربية وديوان المحافظة والمجاري والماء والاستثمار

شرطة النجف: لاصحة لاستهداف احد المقار بالكوفة واتفقنا مع المتظاهرين بعدم قطع الطرق

محتجون يقطعون طريق خور الزبير باتجاه مينائي أم قصر والخور وشركة الأسمدة

متظاهرون يعلنون العصيان المدني ويقطعون طريق بغداد – ديالى في الحسينية

مواجهات وتراشق بالحجارة بين قوات أمنية ومحتجين قرب مستشفى الفيحاء وسط البصرة

طلبة المدارس يعودون أدراجهم لعدم تمكنهم من الدخول لمدارسهم في شارع تربية البصرة

محتجون يقطعون الطريق المؤدي لتربية البصرة ويمنعون الطلبة من التوجه إلى مدارسهم

غلق جزئي لشوارع الكوت من قبل محتجين والسماح للحالات الإنسانية الطارئة بالعبور

إغلاق عدد من جسور الناصرية احتجاجا على ترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الوزراء

الأثنين 23 كانون الأول 2019

مفوضية حقوق الإنسان: اضراب معتصمي ساحة التحرير عن الطعام سلاح السلمية

متظاهرون يقطعون شارعين مهمين في النجف

محافظ الديوانية: غلق الدوائر الرسمية يؤثر في صرف رواتب الموظفين

قطع شارع السناتر في كربلاء وحرق للاطارات

قطع الطريق المؤدي لشركة صينية في حقل الغراف النفطي بالاطارات المحترقة

قطع مدخل كوت – بغداد من قبل محتجين في واسط

العشرات من الخريجين ينظمون وقفة احتجاجية امام مصفى نفط ذي قار

متظاهرون يدخلون المحطة النفطية الثامنة بحقل غرب القرنة 1 رفضا لترشيح السهيل

قطع الطريق الرابط بين الديوانية وبابل احتجاجا على ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء

متظاهرون في ساحة اعتصام البصرة يحملون رئيس الجمهورية مسؤولية الفراغ الدستوري

محتجون يقطعون الطريق أمام صهاريج النفط المتوجهة لمصفى السماوة

متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية ببغداد.

طلبة المدارس في محافظة المثنى يستمرون بالاضراب عن الدوام

متظاهرون يقطعون طريق ديوانية – نجف بحرق الإطارات

محتجون يقطعون سريع محمد القاسم وسط بغداد

متظاهرون يقطعون جميع الجسور في مركز ذي قار بواسطة حرق الاطارات

الاحد 22 كانون الأول 2019

يوميات التظاهرات… أهالي السماوة يتظاهرون ليلا على خيارات الاحزاب لرئيس الحكومة

متظاهرون في كربلاء يقطعون الطرق الرئيسة احتجاجا على ترشيحات الاحزاب لرئاسة الوزراء

الاحتجاجات تتصاعد في ساحة التحرير برفض ترشيح السهيل لرئاسة الوزراء

عشرات المتظاهرين يتوافدون على التحرير والخلاني وقوات الامن تشدد الاجراءات حولهم

مجهولون يقطعون الطريق إلى مطار النجف

متظاهرو البصرة يقطعون طريقاً رئيسياً وسط المحافظة

متظاهرو ذي قار يبدأون حرق التقاطعات وغلق الجسور احتجاجا على ترشيح السهيل

تجدد الاضطرابات في ساحة الوثبة وسط بغداد

استمرار الاعتصام وقطع الطريق المؤدي الى مدخل المحطة النفطية الثامنة التابعة لحقل غرب القرنة في البصرة

متظاهرو النجف يغلقون مقر شركة آسياسيل في المحافظة.

تظاهرة أمام هيأة استثمار المثنى للمطالبة بإقالة مديرها العام.

حرق اطارات عند نفق العسكريين بالنجف والدفاع المدني يخمده.

تصاعد اعداد الطلبة المشاركين في اعتصام الناصرية الى الالاف.

اصابة ضابط برتبة ملازم باستهداف مفرته في البصرة بقنبلة صوتية.

بعد 4 ايام من الاشتباكات هدوء حذر بناحية ابي صيدا ودعوات للتظاهر فيها.

انفجار عبوتين ناسفتين في البصرة.

انطلاق تظاهرات امام مبنى تربية ديالى للمطالبة بتأجيل امتحانات نصف السنة.

عدد من الطلاب في البصرة يقطعون شارع الساعة المؤدي الى تربية البصرة.

القوات الامنية تعيد فتح تقاطعي الكزيزة والعسكري في البصرة.

توافد اعداد كبيرة من طلبة الجامعات و المدارس الى ساحة التحرير

قطع ثلاثة جسور رئيسية وسط الناصرية

شلل تام في واسط عقب قطع جميع الطرق والجسور من قبل متظاهرين

استمرار الاضراب الطلابي وغلق البوابة الرئيسية لجامعة المثنى

تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار اليوم الاحد

اعادة فتح تقاطعات التأميم والتجاري والموفقية وسط البصرة بعد مناوشات وعرقلة لحركة السير

غلق الطرق المؤدية الى تربية البصرة

مدارس كربلاء تسجل عودة الطلاب بنسبة كبيرة

استهداف منزل قائد عمليات البصرة بعبوة صوتية

توافد كبير من طلبة مدارس الناصرية الى ساحات الاعتصام

السبت 21 كانون الأول 2019

شرطة ميسان: مهمتنا حماية المواطنين.. وإعادة الدوام الى المدارس ليست مسؤوليتنا

مجهولون يحرقون مدرسة أمام ديوان محافظة كربلاء

مسيرات المحتجين تطوف حول ساحة اعتصام البصرة تندد بالترشيحات الحزبية

معتصمو الديوانية يهددون بإجراءات تصعيدية سلمية يوم الاحد

بيان لطلبة الجامعات الحكومية والاهلية: الإضراب عن الدوام مستمر حتى تحقيق المطالب

موظفون محتجزون في محطة الديوانية الغازية ويناشدون بفك الحصار عنهم

معتصمو الديوانية يعلنون إضراب عام بجميع دوائر ومدارس وجامعات المحافظة بدء من يوم الأحد

متظاهرو المثنى يطالبون بإقالة المدراء غير الكفوئين

إصابة متظاهر بطعنة سكين اثر مشاجرة في السنك

الجمعة 20 كانون الأول 2019

متظاهرو ذي قار يحرقون مقرا تابعا لمنظمة بدر احتجاجا على قتل متظاهر

متظاهرو التحرير يرفضون “إيقاف العمل” في الدوائر والمؤسسات الحكومية

أصحاب “القبعات الزرقاء” يسلمون القوات الأمنية قاطع مسؤولية ساحة التحرير

محتجون يقطعون جسرا رئيسيا في ذي قار عبر حرق الاطارات

الداخلية تتحدث عن اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة الوثبة

مسلحون مجهولون يقتلون متظاهرا وسط مدينة الناصرية

ساحة اعتصام البصرة تستقبل مسيرة حاشدة لخريجي وطلاب الهندسة

نقابة معلمي النجف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام والاحتجاج خارج أوقاته الرسمية

تزايد أعداد معتصمي ذي قار إلى الآلاف بعد مشاركة أهالي الشطرة.

تظاهرة تطالب بإنهاء عمل الشركة المنفذة لمشروع خدمات البراضعية بالبصرة.

نقابة المعلمين في الديوانية تعلن عن استمرار الاعتصام خارج أوقات الدوام

اهالي بغداد يتوافدون الى ساحة التحرير بعد خطبة الجمعة

مسيرة صامتة في الناصرية للتعبير عن شكر المعتصمين للمواقف والخطابات الداعمة للمطالب

متظاهرو الديوانية: التصعيد السلمي هو الجواب على اختيار رئيس وزراء متحزب

المئات يتوافدون إلى ساحة اعتصام الناصرية

الخميس 19 كانون الأول 2019

قوة مشتركة تطوق المتظاهرين وسط الناصرية.

شرطة كربلاء تلقي القبض على مجموعة من “فريق مكافحة الدوام” بتهمة تهديد السلم المجتمعي

تظاهرة طلابية تربوية بقضاء الحمزة في الديوانية واستمرار الإضراب عن الدوام

اطلاق سراح 4 متظاهرين أعتقلوا في منطقة الرميلة

توافد المئات إلى ساحة اعتصام الناصرية في ظل تعطيل تام للدوام

متظاهرو المثنى يغلقون مبنى مجلس النواب في المحافظة احتجاجا على أداء ممثليها في البرلمان

تظاهرة للمحاضرين للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية امام تربية الديوانية

الاربعاء 18 كانون الاول 2019

بعثة يونامي تدعو لتوافق سياسي يعجل بتسمية رئيس الوزراء وتحذر من نمط جديد بجرائم الاختطاف والقتل

مجاميع تطلق على نفسها اسم مكافحة الدوام تغلق عددا من مدارس كربلاء وتهدد كوادرها

متظاهرون قطعوا الطريق الرابط بين مدينة النجف وقضاء الكوفة ومنعوا المواطنين من العبور بعجلاتهم

متظاهرو البصرة يغلقون بوابة الشركة العامة للمؤانى

محاضرون يتظاهرون أمام تربية الديوانية للمطالبة بتوفير درجات وظيفية

طلبة جامعة سومر في الرفاعي ينضمون لاعتصام الناصرية معلنين العصيان المدني

سرادق اعتصام الناصرية يرتفع عددها إلى 180 على ضفاف نهر الفرات

قوة أمنية عند بوابة بئر 22 بمدخل حقل الرميلة الشمالي تفرق المتظاهرين وتعتقل عددا منهم وتعيد فتح الطريق

القضاء يطلق سراح 2700 من المتظاهرين.

الثلاثاء 17 كانون الأول 2019

اعتصامات الديوانية تتواصل بالتأكيد على تحقيق كامل المطالب

تجدد الاحتكاكات ضمن مقتربات الوثبة مع ضرب متقطع للقنابل الدخانية

الآلاف يتوافدون إلى ساحة اعتصام الناصرية وسط فعاليات تؤكد على تلبية المطالب

انسحاب المتظاهرين من أمام بوابة الرميلة 20 وأرطاوي بعد التفاوض مع المتظاهرين

مسيرة بالبصرة تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين

معتصمو الناصرية يشكلون نقاط تفتيش نظامية لمداخل الاعتصام لحماية المعتصمين

طلبة جامعة بابل ينصبون خيام الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لجامعتهم

استمرار إضراب المدارس في الديوانية ومشاركة طلابية بساحة الاعتصام

إلقاء القبض على شخص حاول اقتحام ساحة اعتصام السماوة بحوزته سكين حربة

قيادة شرطة كربلاء تفرض حظرا لتجوال الدراجات النارية

الاثنين 16 كانون الاول 2019

العفو الدولية تطالب السلطات العراقية بايقاف فوري “لحملة الإرهاب” التي تستهدف المتظاهرين

حقوق الإنسان: على الحكومة الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين

متظاهرون يغلقون بناية الاشراف التربوي وعددا من المدارس في كربلاء

موظفو الأجور اليومية في النجف يغلقون دائرة المحافظة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

رغم الامطار يستمر الاعتصام والمسيرات الطلابية والنسائية في البصرة.

وقفة احتجاجية ينظمها سائقو الاسعاف في كربلاء تضامنا مع المتظاهرين.

محتجون في الديوانية يغلقون دائرة الصحة والضريبة والبلدية.

متظاهرون يغلقون جامعة بابل ويمنعون موظفيها من الدوام

استمرار الاعتصام الطلابي في جامعة المثنى

الاحد 15 كانون الاول 2019

اندلاع حريق داخل بناية في ساحة الوثبة وسط بغداد

دعوات في الرميثة للتوجه الى ساحة التحرير لاختيار رئيس وزراء مؤقت من خارج الأحزاب

انطلاق مسيرة لطلبة جامعة كربلاء باتجاه ساحة التربية

الجامعة المستنصرية تبدأ اضرابا جزئيا أمام الحرم الجامعي

متظاهرون يقطعون طريق كربلاء – طويريج بالاطارات المحترقة

محتجون يغلقون الهيأة العامة للضرائب في كربلاء

إعادة فتح الطرق نحو أم قصر وخور الزبير والمرفأ النفطي بعد ساعات من إغلاقها

متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين خور الزبير وميناء ام قصر ويمنعون مرور المركبات

تجمعات طلابية تغلق البوابة الرئيسية لجامعة المثنى

متظاهرون يغلقون تقاطع البهو وجسر الحضارات في الناصرية

العشرات يجددون اعتصامهم أمام بوابة حقل مجنون النفطي للمطالبة بفرص عمل

السبت 14 كانون الاول 2019

متظاهرو النجف يرفضون جميع الترشيحات السياسية ضمن شعار “مستقل لا مستقيل”

ساحات الاحتجاج بالبصرة تدعو الى التوجه ساحة التحرير لاختيار رئيس وزراء مؤقت بعيدا عن الأحزاب

شرطة كربلاء تدخل الانذار ج لمدة ٧٢ ساعة

محتجون بصريون يهددون بإيقاف تصدير النفط في حال ترشيح السوداني أو العيداني لرئاسة الوزراء

القوات الأمنية تباشر بفتح جميع الطرق في بغداد

تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين في ذي قار

تجدد المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الوثبة

المديرية العامة للاستخبارات والامن تلقي القبض على 5 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد

عمليات الرافدين تنفي انتشار مسلحين في ميسان

انطلاق تظاهرة جديدة في ساحة الفردوس وسط بغداد

عشائر ذي قار تقرر عودة الدوام الرسمي للطلبة

المتظاهرون يتوافدون الى ساحة الحبوبي وسط ذي قار مع استمرار قطع جسر الزيتون

استقرار امني في ساحة التحرير وسط بغداد مع وجود خيم الاعتصام في الساحة والمناطق المحيطة بها

انسحاب المتظاهرين في ساحة الوثبة بشكل شبه تام

توافد المتظاهرين الى ساحة الساعة الواقعة أمام مبنى الحكومة المحلية في الديوانية

العشرات من المتظاهرين تواجدوا في ساحة فلكة التربية في كربلاء مع دعوات لتشكيل لجان من المتظاهرين لتنظيم وحماية التظاهرات.

المتظاهرون متواجدون في ساحة الصدرين وسط النجف

معتصمو البصرة يرفضون ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة

تجدد التظاهر أمام حقل مجنون النفطي للمطالبة بفرص عمل

الجمعة 13 كانون الاول 2019

اعتصامات الناصرية ترفض ترشيحات الكتل: المجرب لا يجرب

تظاهرات المثنى تؤكد على سلمية الاحتجاجات وترفض حادثة الوثبة

حالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع في الوثبة وقرب جسر الاحرار

في ساحات اعتصام البصرة.. مئات المواطنين ينظمون فعاليات مختلفة

إصابة 5 متظاهرين طعناً بالسكاكين من قبل مجهولين في مستديرة التربية وسط كربلاء

قيادة شرطة كربلاء: لم ترد أي معلومات بحدوث حالات طعن في المحافظة

الخميس 12 كانون الاول 2019

حالات اختناق لدى المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع في ساحة الوثبة

تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى محافظة كربلاء

متظاهرو التحرير بشأن حادثة الوثبة: مخطط خبيث لتشويه صورة التظاهرات السلمية

انباء عن اعمال قتل وسحل لشخص في ساحة الوثبة في بغداد

القوات الأمنية تلاحق مسلحاً أطلق النار على المتظاهرين في ساحة الوثبة ببغداد

تواصل الاعتصام في البصرة وسط رفض لولادة حكومة جديدة من رحم الاحزاب الحالية

استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كديوان المحافظة والتربية

الاربعاء 11 كانون الاول 2019

متظاهرون يغلقون أبواب وزارة النفط ومنع الموظفين من الخروج

استمرار الإضراب العام عن الدوام في ذي قار

إغلاق جسري الحضارات والنصر في الناصرية استمراراً للإضراب

تظاهرة طلابية تصل الى محيط مبنى تربية المثنى

الثلاثاء 10 كانون الاول 2019

الهدوء يخيّم على الحراك الاحتجاجي في ساحة الاحرار.. واطلاق قنابل مسيلة للدموع في الوثبة

استدعاء ضباط ومنتسبين على خلفية اغتيال ناشط مدني في كربلاء

شرطة الديوانية تلجأ الى إجراءات احترازية لتجنب تكرار أحداث ميسان وكربلاء في المحافظة

تسجيل حالات اختناق واصابات قرب ساحة الوثبة وسط بغداد

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: لن نصدر تقريرنا السنوي هذا العام فالعالم يرى ويسمع كل شيء، العراقيون يُقتلون أمام الجميع.

قائد شرطة النجف يفتتح مجسرات ثورة العشرين بالكامل أمام المركبات

قائد شرطة النجف ينفي تفريق المتظاهرين في المحافظة

توافد كبير على ساحة التحرير في بغداد من المحافظات الجنوبية

الشرطة تتسلم موقع سيطرة مدخل ناحية ام قصر بعد مناشدات للأهالي

متظاهرون يغلقون البوابة الرئيسية لمصفى الشَنّافِية بالديوانية

متظاهرون يغلقون بوابة مصفى الشنافية في النجف

فتح مداخل بغداد بعد غلقها امس وانتشار امني واسع

وصول الالاف من متظاهري المحافظات الى ساحة التحرير

‏استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حافظ القاضي ببغداد

استمرار توافد المعتصمين من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى ساحة الحبوبي بالناصرية

تواصل اعتصام الديوانية بمشاركة واسعة في ساحة شهداء 25 أكتوبر

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ: اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ داﻋﻤﺔ وﺳﺎﻧﺪة لمطالب المتظاهرين السلميين

نداء عبر مكبرات الصوت قرب ساحة التحرير يحذر من الدخول للخضراء

دخول القوات الامنية في البصرة بحالة الانذار القصوى

رئيس أركان الجيش للمتظاهرين: القوات الأمنية متواجدة لحمايتكم حتى تحقيق مطالبكم المشروعة

الاثنين 9 كانون الاول 2019

شرطة كربلاء تحقق مع عناصر أمنية في جريمة قتل ناشط مدني

متظاهرو ساحة التحرير يدعون الى رفض مرشحي الاحزاب وعدم دخول الخضراء

السفارة الامريكية تحذر رعايها من تظاهرات الثلاثاء المقبل

رفع حالة الانذار القصوى في كربلاء

إغلاق جميع مداخل كربلاء ومنع الدخول إليها باستثناء ساكنيها

خريجو كليات الهندسة يتظاهرون امام مصفى السماوة

استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كديوان المحافظة والتربية

متظاهرون يقطعون طريق بعقوبة – خانقين في ديالى

التظاهرات الطلابية تتجدد في قضاء الخضر بالمثنى

متظاهرون يغلقون الدوائر الحكومية في الديوانية ويعلنون الإضراب العام

الاحد 8 كانون الاول 2019

أنباء عن إصابة متظاهرين وحرق عجلات “تك تك” في ساحة الوثبة وسط بغداد

نعوش رمزية وإشعال شموع في ساحة اعتصام البصرة استذكارا للشهداء

مسيرة حداد على أرواح شهداء تظاهرات العراق تتوجه الى ساحة اعتصام النجف

مصدر: إنهاء تكليف قائد عمليات بغداد واختيار اللواء عبد الحسين التميمي بدلا عنه

أمري قبض بحق ضابطين برتبة رائد ومقدم في الديوانية بتهمة قتل المتظاهرين

القضاء يطلق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين‎ ‎

قائد شرطة النجف يوجه بحماية المدارس للمساعدة في ارجاع الدوام

النفط: توزيع الغاز السائل مجانا لمواكب خدمة المتظاهرين في الناصرية والنجف

متظاهرو بابل يغلقون الوقفين الشيعي والسني في المحافظة

مسيرات طلابية تصل إلى ساحة اعتصام الرميثة في المثنى

توافد المئات من طلبة المدارس والجامعات لساحة اعتصام البصرة وانطلاق اعمال السوق الخيري

الكوادر التعليمية تواصل اعتصامها بساحة الحبوبي في الناصرية

متظاهرون يغلقون ابواب جامعة كربلاء ويمنعون الدخول اليها

انفجار عبوة لاصقة في كربلاء والمتظاهرون يغلقون مبنى جامعة المحافظة

إضراب عن الدوام في أغلب مدارس شرق بغداد

انتظام الدوام الرسمي للمدارس في المثنى بعد توقفه لعدة أيام

متظاهرون يغلقون جامعة القادسية ومديرية التربية والطرق المؤدية اليهما

غلق مداخل جامعة المثنى وإعلان إضراب طلابي

السبت 7 كانون الاول 2019

حقوق الانسان: أحداث السنك والخلاني خلفت 9 شهداء و85 مصاباً من المتظاهرين

ذي قار تعطل الدوام يومي الأحد والاثنين.. استمرارا للحداد

قطع التيار الكهربائي عن ساحة الخلاني

الديوانية تعلن الاحد المقبل عطلة رسمية حداداً على أرواح شهداء الخلاني

بلاسخارت: ندين بأشد العبارات إطلاق النار على المتظاهرين السلميين

قائد شرطة الديوانية يصدر أوامر بحمل السلاح للقوات المكلفة بحماية ساحة التظاهرات

إعادة فتح مستودع الفاو النفطي بعد غلقه من قبل بعض المتظاهرين

العتبتان الحسينية والعباسية: لا علاقة لنا بتظاهرة الثلاثاء المقبل

عمليات بغداد: نطالب المتظاهرين بالسماح لدخول الجيش واتعهد لهم بعدم تفريقهم

انتشار الجيش العراقي بين السنك والاحرار في بغداد

عشائر كربلاء ينتشرون على مداخل ومخارج المحافظة ويعتذرون عن استقبال الزائرين

المفارز الامنية التابعة للمتظاهرين تغلق مرآب السنك وتمنع دخول الاشخاص اليه

توافد اعداد من المتظاهرين تجاه التحرير والسنك والخلاني وسط بغداد

عمليات بغداد توجه الجيش بمسك الخلاني وحماية المتظاهرين

اجتماع امني في الديوانية يؤكد على فرز المندسين عن المتظاهرين السلميين

الجمعة 6 كانون الأول 2019

اعادة فتح جميع الطرق في النجف باستثناء ساحة الصدرين.

خروج المتظاهرين من بناية “جبل الشهداء” وفتح طريق نجف-كوفة.

منظمة العفو الدولية: السلطات العراقية فشلت في وضع حد لاعتقالات الناشطين والصحفيين والمتظاهرين

إنطلاق تظاهرات سلمية حاشدة في ساحة التحرير

هدوء نسبي وعودة المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام في النجف

العشرات من أهالي الديوانية يواصلون اعتصامهم بساحة شهداء 25 أكتوبر

مركبات العتبة العباسية تشارك بنقل المتظاهرين من كربلاء إلى ساحة التحرير في بغداد

مجاميع كبيرة من أهالي المثنى تصل الى بغداد للمشاركة في تظاهرات التحرير

الخميس 5 كانون الاول 2019

إقامة مجلس عزاء لشهداء تظاهرات النجف في ساحة الاعتصام

مواصلة فرض طوق أمني في محيط مرقد الحكيم بالنجف

عشائر البصرة تهدد بنقل التظاهرات الى بغداد اذا تشكلت حكومة محاصصة جديدة

يوميات التظاهرات.. بالتزامن مع بدء الجلسة النيابية.. ساحات الاحتجاج ترفض قانون الانتخابات الجديد

متظاهرو البصرة: هناك مماطلة في تنفيذ مطالب المعتصمين

مؤتمر عشائري بالديوانية يؤكد على سلمية التظاهرات وتشكيل حكومة وطنية

شيوخ العشائر في ديالى يشاركون في التظاهرات

استمرار غلق دوائر حكومية في الديوانية ومئات المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة الساعة

استمرار غلق الدوائر واضراب الطلبة ومئات المتظاهرين يعتصمون في ساحة الصدرين

عضو بتنسيقية اعتصام الديوانية ينفي وجود محاكمة لضباط متهمين بقتل وقمع المتظاهرين

ذوو شهداء الديوانية يطالبون بإنزال اشد العقوبات بحق قتلة المتظاهرين

انطلاق تظاهرة طرد المخربين من شارع فلسطين الى ساحة التحرير وسط بغداد

اعادة فتح 4 جسور في الناصرية واستمرار غلق الزيتون

استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كمؤسسة السجناء وديوان المحافظة

عمليات الرافدين تؤكد تامين جميع دوائر الدولة في محافظة ذي قار

الاربعاء 4 كانون الاول 2019

نساء ذي قار يقمن أمسية قرآنية حدادا على ارواح الشهداء.

متظاهرو النجف يشكلون لجنة لتفتيش الوافدين إلى ساحة الاعتصام

حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتورطين بإستهداف المتظاهرين

متظاهرو البصرة يواصلون غلق حقل غرب القرنة 1 ومستودع الفاو النفطي

المتحدث العسكري: 9 مصابين من القوات الأمنية بهجوم قرب حاجز البنك المركزي

غدا محاكمة أفراد شغب وضباط متورطين بقتل المتظاهرين في الديوانية

ارتفاع عدد شهداء تظاهرات أم قصر إلى 9 بعد وفاة أحد جرحاها اليوم

اتساع رقعة الاحتجاجات في الديوانية بمشاركة المئات من الموظفين واعضاء النقابات

معتصمو الناصرية: بيان الأمم المتحدة انصفنا

حزن وحداد يخيم على اجواء ساحة اعتصام الناصرية

وقفة حداد على شهداء التظاهرات في المعهد التقني بالسماوة

استمرار اغلاق تربية الديوانية ومبنى ديوان المحافظة لليوم الثالث على التوالي

طلبة كليات يلتحقون بساحة اعتصام الناصرية وتشييع رمزي للشهداء في الساحة

حرق منزل قائد شرطة الديوانية الأسبق

فتح 4 جسور وسط الناصرية وغلق جسري الزيتون والحضارات

الثلاثاء 3 كانون الاول 2019

قوة الصدمة تطالب موظفي البصرة باستئناف الدوام

أنباء عن حدوث 13 حالة اختناق قرب جسر الاحرار وسط بغداد

تغيير اسم فلكة الساعة في الديوانية إلى “شهداء ٢٥ أكتوبر”

ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي حتى نهاية الأسبوع

قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط يعلن عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل من أبطال الشرطة الاتحادية إلى سجن الحوت في ذي قار.. و 150 مقاتل إلى السجن المركزي في البصره لتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما وتاتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية لحماية السجون.

عمليات بغداد تعلن الافراج عن 16 معتقلا من المتظاهرين

متظاهرون يحاصرون وزارة الكهرباء ويرفضون خروج الموظفين منها

قائد شرطة ذي قار: جسر الزيتون سيبقى مغلقا لمدة شهر

إعادة افتتاح جسر النصر وسط الناصرية

اتساع رقعة المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية بالديوانية بمشاركة طلبة واساتذة الكليات

طالبات المدارس يشاركن بتظاهرات ساحة اعتصام الخضر بالمثنى

هدوء في النجف والأمن يفرض طوقا قرب مرقد الحكيم

محتجون في الديوانية يغلقون التربية ومبنى المحافظة القديمة

متظاهرون يغلقون ثلاثة جسور في الناصرية

الاثنين 2 كانون الاول 2019

عودة الاشتباكات في النجف وعشرات الجرحى وحالات الاختناق

شيوخ عشائر بالنجف تلتقي بالمعاون الجهادي للصدر في مكتبه الخاص

إعادة الكتل الكونكريتية الى مبنى محافظة كربلاء

عمليات بغداد: لا يوجد أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة

شرطة البصرة تعلن المباشرة بحملة لمطاردة الغرباء من المحرضين ومثيري الفتنة

عمليات الفرات الأوسط: اتفاق مبدئي مع شيوخ العشائر لنزع فتيل الأزمة بالنجف

معتصمون يغلقون الباب الخلفي لمبنى ديوان محافظة الديوانية ودار المحافظ

محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار مجدداً ويمنعون الموظفين من الدخول

تظاهرات في جنوب المثنى تؤدي لقطع الطريق المؤدي لمحطة ضخ النفط

مسيرة نسوية في البصرة حداد على الشهداء ومطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين

القوات الأمنية تقطع الطرق المؤدية إلى ساحة ثورة العشرين في النجف

شرطة النجف: جميع الأجهزة الأمنية في حالة طوارئ منذ انطلاق التظاهرات ولا داعي لبث الرعب

الاحد 1 كانون الاول 2019

القوات الامنية في النجف تدخل حالة الانذار القصوى “ج”

شرطة ذي قار توجه تحذيرا للمتظاهرين: طعام سام لاثارة الذعر

اعتصامات في قضاء الفاو دعما للتظاهرات وحدادا على أرواح الشهداء

الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق القنصلية الايرانية بالنجف

قيادة شرطة ذي قار تعلن المحافظة آمنة بعد غلق جميع مداخل المدينة ومخارجها

معتصمو السماوة يرحبون بتمرير البرلمان استقالة الحكومة.. ويجددون المطالبة بالتغيير الشامل

الديوانية مستمرة بالحداد على الشهداء وحكومتها تعلن الاثنين عطلة رسمية

حرق جديد للقنصلية الإيرانية في النجف

تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار

شرطة ذي قار تعلن القبض على 7 اشخاص مشتبه بهم قادمين من البصرة

عمليات الرافدين تتسلم إدارة الملف الأمني في ذي قار

فتح جميع جسور الناصرية بعد عودة تدريجية لقوات الامن

مسيرة صامتة لطلبة جامعة واسط تتضامن مع الشهداء

المباشرة بفتح جميع الجسور في الناصرية

مسيرات طلابية في السماوة لاستذكار شهداء التظاهرات

رفع لافتة تتضمن صورا لشهداء ذي قار في مجلس النواب

وصول شيوخ عشائر إلى موقع المواجهات في النجف لتهدئة الأوضاع

محافظة بغداد تعلن الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في بغداد ذي قار والنجف الأشرف

مسيرة تجمع عشائري الى مرقد شهيد المحراب لمساندة القوات الامنية وإنهاء الفتنة

وزير العدل: العشائر ساهمت في حماية سجن الناصرية المركزي

تجدد المواجهات قرب مرقد الحكيم في النجف وأنباء عن إصابات

متظاهرو الديوانية يغلقون مبنى المحافظة

محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى

مسيرات حداد طلابية على أرواح شهداء التظاهرات تتوجه لساحة الاعتصام في الديوانية

اندلاع حريق قرب مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين وسط النجف.

طلبة جامعة البصرة ينظمون مسيرة تضامنية مع تظاهرات ذي قار والنجف

طلبة جامعة البصرة يقفون حداداً بالزي الاسود على ارواح شهداء التظاهرات

مسيرات عزاء نسوية على أرواح شهداء الناصرية

حرق منزل الفريق الركن جميل الشمري في حي المدراء وسط الديوانية.

عشائر في ذي قار تدعم الأجهزة الأمنية لتأمين حماية المحافظة.

السبت 30 تشرين الثاني 2019

حقوق الانسان: صدور أوامر قضائية باطلاق سراح متظاهرين بالغين واحداث

الاعتصامات تتجدد أمام مدخل حقل مجنون النفطي شمال البصرة

في ساحة اعتصام الناصرية.. إيقاد للشموع ومجلس عزاء على أرواح الشهداء

مجهولون يحرقون محطة كهرباء أبو صخير في النجف الاشرف

شرطة ذي قار: اعتقلنا عددا من المخربين احدهم من البصرة

شهود عيان من البدور: اعتقال 5 اشخاص بحوزتهم اسلحة يحاولون الدخول الى الناصرية

شهود عيان: بعض المجاميع تحاول الحاق اضرار بمرقد شهيد المحراب في النجف وحرقه لأغراض تخريبية

مفوضية حقوق الإنسان العراقية : قنابل الغاز القاتلة غير مخصصة للمظاهرات المدنية

مصادر اعلامية : رجال العشائر في ذي قار يعلنون مساندتهم ودعمهم للقوات الأمنية بكافة صنوفها ويمنعون دخول الغرباء إلى المحافظة حفاظاً على أمنها وسلامتها

عشائر ذي قار تنتشر على طريق الجبايش وحواجز بشرية للحيلولة دون اقتحام قيادة الشرطة

ميسان تعلن الحداد الرسمي على ارواح شهداء التظاهرات لـ 3 ايام

محافظة بابل تعلن الحداد وتعطل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل

تعطيل الدوام الرسمي في الديوانية يوم الاحد المقبل و إعلان الحداد لـ3 ايام

اعلان الحداد في ديالى وتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل

القوات الامنية تغلق شارع المطار في كركوك القوات الامنية تغلق شارع المطار داخل مدينة كركوك

اغلاق كافة مداخل محافظة ذي قار

منتسبي قيادة شرطة ذي قار يرفعون الاعلام العراقية بأيديهم و يضعونها بأعلى فوهات بنادقهم بدلا من الرصاص للتعبير عن سلميتهم و حقن الدماء

شرطة النجف : سنحاسب كل من تورط بقتل المتظاهرين وسنقدمه للعدالة ونحيله للقضاء لينال جزاءه العادل

شرطة النجف تناشد المتظاهرين بضبط النفس والرجوع الى ساحة التظاهرات

انسحاب جميع المتظاهرين الان و انتشار امني كثيف في صوب الشامية بمساعدة الأهالي في ذي قار

بيان صادر عن قيادة شرطة ذي قار العراقية لأبناء المحافظة: أيادي خبيثة فخخت مبنى المحافظة قيد الإنشاء في الناصرية

– شرطة ذي قار: عند توفر المعلومة قامت قواتنا بإبعاد المتظاهرين صوب الجزيرة للوصول إلى العبوات وتفكيكها

انباء عن اندلاع حريق داخل بناية في شارع النهر وسط بغداد

مصدر: مكافحة المتفجرات كشفت عن تفخيخ بناية محافظة ذي قار الجديدة وتحذر من الاقتراب منها

تجدد الاشتباكات في النجف وأنباء عن سقوط جرحى قرب مرقد الحكيم

مطاردات و إطلاق نار كثيف قرب جسري الزيتون والنصر وسط الناصرية

احصائية جديدة.. 107 شهداء و1459 مصابا منذ بدء الاحتجاجات بالناصرية

المثنى تعلن الحداد الرسمي ليومين على ارواح شهداء التظاهرات

محتجو النجف يتخذون من عمارة قيد الإنشاء مقراً لهم على غرار المطعم التركي في بغداد

شرطة النجف تنفي وجود حالات خطف او فقدان خلال التظاهرات

خفض حالة الانذار الامني ج في البصرة 50 بالمئة

شرطة المثنى تلغي جميع العقوبات بحق منتسبيها لالتزامهم خلال التظاهرات

تجمع شبابي في الديوانية يطلق حملة للتبرع بالغذاء لدعم المعتصمين

شرطة المثنى: إطلاق سراح جميع الذين احتجزوا خلال تظاهرات الأيام الماضية

العشرات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة مقابل حكومة الديوانية المحلية

استمرار توافد المتظاهرين الى التحرير والخلاني والسنك والجمهورية.

ضرب متقطع مع عودة تمركز المتظاهرين عند الخطوط الامامية لجسر الاحرار

متظاهرو النجف: نعلن غضبنا وسخطنا من عدم تسليم المتسببين بقتل أبنائنا

اطلاق سراح العشرات من المتظاهرين في ذي قار

متظاهرو ذي قار يشكلون جداراً بشرياً لحماية مقر قيادة شرطة المحافظة

إطلاق نار بالقرب من مقر قيادة شرطة ذي قار

تواصل الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة للمطالبة بالتغيير الشامل

استمرار غلق 3 جسور وسط الناصرية

الجمعة 29 تشرين الثاني 2019

صحة ذي قار تستحدث صالة طوارئ في مستشفى بنت الهدى لاستيعاب إصابات المواجهات

حقوق الانسان تحذر من مجزرة جديدة في الناصرية وتطالب بتدخل عاجل

عشائر النجف تمنع المتظاهرين من التوجه الى ساحة ثورة العشرين

القوات الامنية في ذي قار تنسحب الى داخل مقراتها

المئات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة وسط الديوانية

مصادر: حصيلة مواجهات الناصرية بلغت ١٥ شهيدا و ٨٠ مصابا

معتصمو النجف يوقدون الشموع في ساحة الصدرين استذكاراً للشهداء

قائد شرطة ذي قار يمنع اطلاق النار في المحافظة بعد اتفاق مع شيوخ العشائر

احتفالات تعم ساحة التحرير وسط بغداد

متظاهرون يقطعون الشارع الرئيسي بين مركز المثنى وقضاء الرمثية

تجدد المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالنجف

استشهاد متظاهر واصابة 25 آخرين في الناصرية

إحصائية: إستشهاد 408 متظاهرين منذ بدء الإحتجاجات في العراق

احتراق مركبات للأجهزة الأمنية خلال مواجهات قرب قيادة شرطة ذي قار

معتصمون من ساحة اعتصام الناصرية يطالبون بمحاكمة الفريق جميل الشمري

مصدر: إطلاق رصاص حي بالقرب من مبنى قيادة شرطة ذي قار

اخر إحصائية لاعداد ضحايا المتظاهرين في النجف: 18 قتيلا واصابة 853 اخرين بينهم 11بحالة حرجة

نقابة محامي ذي قار تعتزم رفع دعوى جزائية ضد المتسببين بأحداث الخميس

الخميس 28 تشرين الثاني 2019

مواطنون نجفيون يتوجهون الى ساحة الصدرين تضامنا مع شهداء الخميس

عشائر ذي قار تفتح طريق بغداد – البصرة وبعض الطرق داخل المحافظة

تشييع لأحد شهداء تظاهرات الناصرية في ساحة الاعتصام

حقوق الإنسان: استشهاد 31 متظاهرا في بغداد وذي قار والمثنى واصابة المئات

محافظ ذي قار يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات

جوامع الناصرية تدعو للتبرع بالدم وقوات الامن تفتح الطريق الدولي الى المحافظة

ناشطو النجف وكربلاء وذي قار يدعون المتظاهرين للتعاون في عزل المندسين عن صفوفهم

قوة عسكرية كبيرة من النجف إلى كربلاء لتعزيز الامن

متظاهرو ديالى يقطعون طريق بغداد – كركوك

القائد العام للقوات المسلحة يسحب يد رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري

شيخ عشائر الحسينات قيصر ال عجيل: الفريق الشمري دمر الناصرية في ليلة وضحاها ونسف كل جهود التهدئة

اللواء علي الهاشمي يستلم الملف الامني في النجف بدلا من المحافظ بتكليف رسمي من عادل عبد المهدي

قوات أمن النجف تفرض سيطرتها على مجسر ثورة العشرين والأفرع المؤدية له

5 جرحى حصيلة المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين في النجف

والمحافظ يستلم الامور الادارية فقط بتكليف رسمي من عادل عبد المهدي

عشائر ذي قار توجه رسالة تهديد و تطالب بابعاد الفريق جميل الشمري من محافظة ذي قار واذا استمر بقتل ابناء المحافظة سيكون الاجراء غير شكل

إطلاق نار كثيف في محيط قيادة شرطة ذي قار خلال محاولة محتجين الوصول إلى مقر القيادة

شرطة البصرة تشيع منتسب استشهد باصابة خلال التظاهرات السابقة

مواجهات قريبة من مقر قيادة شرطة ذي قار وإطلاق نار حي وتسجيل اصابات

ذي قار .. توقف الحركة المرورية على الطريق السريع بين البصرة وبغداد

استمرار الاعتصام في ساحة البحرية وسط البصرة

عمليات بغداد تنفي استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين

دخول المتظاهرين الى داخل مجمع شهيد المحراب قد وتقدر اعدادهم 200 شخص وهناك تدافع مع القوات الامنية

عشائر تلتحق باعتصام الناصرية

تشييع جديد لاحد شهداء تظاهرات الناصرية في ساحة الاعتصام

النجف: تزايد وتجمع المحتجين تحت مجسر ثورة العشرين وتجدد المواجهات مع القوات الأمنية

مواجهات بين مجاميع متفرقة من المحتجين والقوات الأمنية في مناطق بالسماوة

محافظ ذي قار يهدد بالاستقالة في حال عدم ابعاد الشمري من ادارة خلية الازمة بالمحافظة

محافظ ذي قار: استقالتي ستكون رهن إشارة أبناء المحافظة إذا استمر الوضع على ما هو عليه

إرتفاع ضحايا الناصرية الى 16 شهيداً

قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح: المثلث الأميركي الخليجي البعثي استطاع حرف التظاهرات عن مسارها

فرانس برس : 13 قتيلا حتى الآن في الناصرية مركز محافظة ذي قار

ابناء عن حرق باب التراث في مجمع شهيد المحراب في النجف

محافظ ذي قار عادل الدخيلي يطالب رئيس الوزراء بعزل جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة

تعزيزات أمنية قرب موقع مواجهات السماوة

مصدر طبي: 13 شهيد و 118 مصاب في احداث الناصرية

زيادة حدة المواجهات بين محتجين والقوات الأمنية وسط السماوة

كر وفر وتعزيزات أمنية في السماوة

مصدر امني بالبصرة: 3 مصابين حصيلة النزاع العشائري في قضاء المدينة

حرق مقر فوج المهمات الخاصة المحاذي لجسر الزيتون وسط الناصرية

عودة المواجهات بين محتجين والقوات الأمنية وسط السماوة

القوات الأمنية تنسحب من جسر الزيتون في الناصرية والمحتجون يصلون الجسر

القوات الأمنية تقطع جسر الزيتون وسط الناصرية بالكتل الكونكريتية

اغلاق الطريق الرابط بين الديوانية والشامية المؤدي إلى النجف عبر حرق الإطارات

فرض حظر تجوال في ذي قار

تجدد المواجهات وإطلاق الرصاص عند جسر الزيتون في الناصرية

اعمال شغب تؤدي الى احتراق مخزن للمواد الغذائية في الناصرية

توافد عشرات المحتجين الى ساحة قرب تجمع للقوات الأمنية في السماوة

حصيلة مواجهات ذي قار 8 شهداء و 75 مصابا

هدوء نسبي بعد فجرٍ سقط خلاله 54 شهيداً وجريحاً وسط الناصرية

تفريق محتجين ومنع مرور الدراجات النارية في احياء بالسماوة

استمرار الاعتصام في ساحة الصدرين بالنجف مع حظر التجوال

عدم قدرة سيارات الإسعاف في الناصرية الوصول إلى ساحة المواجهات و”الستوتات” تنقل المصابين

انتشار مكثف للأجهزة الأمنية في السماوة

عودة الهدوء الى مدينة النجف وحظر التجوال يدخل حيز التنفيذ

تعطيل الدوام للمدارس والدوائر عدا الخدمية ما زال مستمرا في الكوت

الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019

فرقة العباس القتالية تصل النجف لحماية العتبة العلوية

الان.. هدوء تام في المدينة القديمة في النجف الأشرف والحياة طبيعية ‎

مصادر: مجاميع غير معروفة وفدت اليوم الى النجف وشاركت بعمليات الحرق

أهالي كربلاء يخرجون من بيوتهم والوجهاء يتقدمونهم لمنع حرق الطرقات والمباني.

فرض حظر للتجوال في النجف حتى اشعار اخر .

إنزال العلم الايراني من فوق القنصلية الإيرانية في النجف ورفع العلم العراقي.

مكافحة الشغب تصيب 20 متظاهرا اثناء محاولة اقترابهم من القنصلية الايرانية في النجف

تسجيل اصابات بين صفوف المتظاهرين قرب القنصيلة الايرانية في النجف

عمليات بغداد: لا صحة لما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن حصول حالات استشهاد بين صفوف المتظاهرين.

ار تي الروسية: مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات عند جسر الأحرار ومنطقة السنك في بغداد

مصدر حكومي ينفي تعيين حاكمين عسكريين في ذي قار وواسط

أنباء عن تكليف الفريق الركن عبد الامير الزيدي رئيسا لخلية الازمة في واسط

خمسة أشخاص تجاوزوا على أملاك الدولة وسط البصرة

احتراق محال تجارية وشقة في حي الشرطة بالسماوة نتيجة المواجهات

المحتجون ينصبون خيمة بطريق كربلاء – نجف العام

اغلاق الطرق المؤدية الى مطار النجف الاشرف الدولي

فتح غالبية طرق البصرة

فتح طريق خور الزبير باتجاه أم قصر بعد قطعه صباحاً

متظاهرون يغلقون مديرية تربية الكرخ الثالثة في الكاظمية

متظاهرون يقطعون طريق حمره _ دير المؤدي الى حقل غرب القرنة 1 شمال البصرة

استمرار غلق مبنى تربية المثنى

معتصمو الديوانية يغلقون طريق الديوانية – بابل بحرق الاطارات

متظاهرون في البصرة يغلقون الطرق بتوابيت ضحايا الاحتجاجات

محتجو النجف يغلقون مديرية بلديات المحافظة

معتصمو الناصرية يحددون ساعات قطع الطرق والجسور في لافتة اعلانية

الطرق التي تم قطعها صباح اليوم في كربلاء:

شارع السناتر

شارع سريع حي الرمضان

شارع حي المعلمين

شارع الضريبة

شارع حي الحسين

شارع الجاير

المتظاهرون يغلقون جسور الزيتون والنصر والحضارات في الناصرية

متظاهرو البصرة يعيدون قطع الشوارع والجسور في المحافظة ويشلون الحركة فيها

محتجون في تقاطع التربية بالبصرة يطالبون بالافراج عن 10 متظاهرين اعتقلوا امس

الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019

متظاهرون يقطعون شارع الاسكان المؤدي الى مركز محافظة كربلاء

أحياء سكنية في السماوة تشهد مواجهات بين المحتجين والقوات الامنية

معتصمو الناصرية يواصلون غلق جسور رئيسية في مركز المحافظة

حكومتا المثنى وذي قار تعطلان الدوام الرسمي ليومين

المتظاهرون يعلقون الاحتجاجات 90 دقيقة لمتابعة مباراة العراق وقطر في ساحة التحرير

محافظ المثنى يوجه بتعطيل دوام المدارس ليومين للحفاظ على السلم الأهلي

مجلس الوزراء يؤكد ضرورة حماية التظاهر السلمي .. وحق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة

إغلاق شارع “السناتر” وسط كربلاء من قبل محتجين

استمرار الاعتصام في واسط بمشاركة شرائح مختلفة

تحشيد كبير في ساحة اعتصام البصرة لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني

انسحاب القوة الامنية من حقل مجنون النفطي

الحراك الشعبي في قضاء الصادق بالبصرة: مستمرون بالمطالبة بإزالة الفاسدين

غلق الطريق الرابط بين مناطق مركز الديوانية والأحياء الشمالية وفلكة النسر

قيادة عمليات بغداد تنفي حدوث أي حالة استشهاد في شارع الرشيد

مصادر : القوات الأمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في تقاطع الضريبة وسط كربلاء

مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء: مقتل شاب وإصابة العشرات من جراء المواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية

مصادر : قوات الشغب تنسحب من شارع السناتر بكربلاء من دون أي رد فعل إثر استهدافها من المتظاهرين بالحجارة

الناطق باسم القائد العام: سنتخذ جميع التدابير المسؤولة لإيقاف جرائم القتل والاعتداء والحرق والسلب والنهب ومعاقبة مرتكبيها

حقوق الانسان النيابية تطالب عبد المهدي بتمكين فرض القانون بذي قار وتمييز المتظاهرين السلميين

محافظ ذي قار يوجه بإخراج مكافحة الشغب من المحافظة

متظاهرو البصرة: اي شخص خارج ساحة الاعتصام لايمثلنا واي شخص يحرق او يتهجم على القوات الامنية لايمثل المتظاهرين

استشهاد متظاهر وإصابة 25 آخرين في بغداد

كافة الطرق الرئيسية في مركز البصرة قطعت امام حركة السير

الطرق التي قطعت في البصرة حتى الان:

قطع جسر خالد الرابط بين شرق المحافظة تحديداً قضاء شط العرب ومركز المدينة.

قطع جسر الكزيزة المؤدي الى مطار البصرة.

قطع الطرق المؤدية لميناء ام قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور .

قطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة.

قطع طريق ابو الخصيب -فاو وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة

قطع طريق بصرة –زبير

القوات الأمنية حاولت فتح الطريق في جسر الكزيزة

اشتباكات بين المتظاهرين ومسلحين من العشائر أمام شركة النفط في الناصرية

فتح الطرق المؤدية إلى أم قصر وخور الزبير ومعمل الأسمدة بالبصرة

التظاهرات الطلابية تتجدد في 4 مدن بديالى

المتظاهرون يحرقون منزل النائب السابق هلال السهلاني في الناصرية للمرة الثانية

مفاوضات بين الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين لإعادة فتح طريق الديوانية – النجف

متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والنجف

مواجهات بين متظاهرين وقوات الشغب بالسماوة

تظاهرة أمام محطة كهرباء شرقي الديوانية تمنع الموظفين من الدخول

حرق إطارات في تقاطع قرب مجمع للدوائر الحكومية بالسماوة

العشرات يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة مقابل مقر حكومة الديوانية

قطع اغلب الطرق في بابل

شلل تام يصيب الحركة في البصرة والمتظاهرون يعزلون المركز عن الأقضية والنواحي

متظاهرو الناصرية يعاودون قطع ٣ جسور بعد فتحها ليل امس

الاثنين 25 تشرين الثاني 2019

أفاد شهود عيان بإحراق منزل النائب السابق هلال السهلاني في مدينة الناصرية

تظاهرات المثنى تطالب بإقالة المدراء العامين “الفاسدين” خلال 5 أيام

إجراءات أمنية مشددة بعد توافد عشرات المحتجين على الاعتصام المركزي في الديوانية

عمليات بغداد: المندسين بين المتظاهرين اعمارهم لا يتجاوز 22 – 21 سنة وعددهم 150 الى 200 شخص يسيئون الى التظاهرات.

عمليات بغداد: هناك تحقيق باكثر من 3 – 4 عمليات خطف، وتوصلنا فيه نتائج ، بالمقابل تم اطلاق سراح 3 او 4 ناشطين”.

تظاهرة في ام قصر تستنكر قتل ابناء الناحية بالرصاص

متظاهرو سوق الشيوخ جنوبي ذي قار يحرقون مبنى قائممقامية القضاء للمرة الثانية

نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة موحدة الاربعاء المقبل

المتظاهرون يغلقون هيئة الاستثمار في كربلاء

اصحاب المحال التجارية قرب جسر الاحرار يخلون بضاعتهم وسط بغداد تحسبا من عمليات الحرق

المتظاهرون يغلقون طريق بصرة-بغداد بالقرب من بوابة الكرمة

اندلاع حريق داخل مخزن في منطقة الكرادة ببغداد

احتراق متظاهر بنيران الاطارات المشتعلة اثناء تفريق تجمع قرب ساحة ماهر ثويني في الزبير

اطلاق نار من قبل قوة أمنية على المتظاهرين في الزبير قرب ساحة الشهيد ماهر ثويني

المتحدث العسكري: إصابة 11 منتسباً بانفجار رمانة يدوية في حافظ القاضي وسط بغداد

طلبة متظاهرون يغلقون مبنى مديرية تربية الرصافة الثالثة شرقي بغداد

قائد شرطة ذي قار يصدر أمراً بسحب قوات الشغب من شوارع المحافظة

قوات مكافحة الشغب في المثنى تبعد التظاهرات الطلابية عن مبنى التربية

استمرار قطع الجسور الحيوية ونصب خيام الاعتصام وحرق الاطارات في ذي قار

متظاهرون طلبة يغلقون قسم تربية أبي الخصيب والموظفون يغادرون المبنى

مكافحة الشغب تمنع التظاهرات الطلابية ومحاولة وصولهم لمبنى تربية المثنى

قطع الطرق المؤدية إلى حقول النفط واغلاق شوارع وتقاطعات في البصرة

استمرار قطع شارع بغداد والتجاري الرئيسيين وسط البصرة

عودة فتح تقاطعات مركز البصرة بشكل تدريجي نتيجة التفاوض مع المحتجين

الاحد 24 تشرين الثاني 2019

وزير الصحة: عدد الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ 111 شهيدا

قائد عمليات بغداد: مخربون ينتشرون ليلاً وسط العاصمة لاثارة الفوضى والمولوتوف سلاحهم بشارع الرشيد

مجلس ذي قار: الوضع الامني في المحافظة متوتر وخطر جدا

حقوق الانسان: ثلاثة شهداء و87 مصاباً في الأحداث التي شهدتها البصرة وذي قار اليوم

الصحة: عدد شهداء الاحتجاجات بلغ 111 من المتظاهرين والأمن

شرطة البصرة تدخل حالة الانذار القصوى “ج” حتى اشعار اخر

إخلاء مبنى الهيئة العامة للضرائب في بغداد بعد محاصرتها من قبل مئات المتظاهرين

حصيلة احداث ذي قار اليوم: شهيد و8 اصابات بين المتظاهرين

تجددت التظاهرات في العمارة

قوات أمنية تجوب شوارع ميسان لاعادة فرض سلطة القانون

تظاهرة في السماوة للمطالبة بإقالة المدراء الفاسدين

حقوق الانسان: 5 شهداء في ذي قار واكثر من 60 مصابا

فتح جزئي لتقاطعات وشوارع البصرة

طلبة المدارس يغلقون بوابة مديرية تربية الزبير في البصرة

حقوق الانسان في البصرة: معلومات اولية تفييد باستشهاد اثنين من متظاهري ام قصر

نقل 4 مصابين بحالة خطرة من ام قصر الى مستشفى الصدر التعليمي

مستشفى الزبير يستعد لاستقبال 60 مصاب من ام قصر

مستشفى ام قصر سجلت دخول شهيدين و28 مصاب

متظاهرو الناصرية يضرمون النار في مبنى الوقف الشيعي في المحافظة

تتجدد التظاهرات واغلاق المعاهد ومبنى مديرية التربية في ميسان

تظاهرات طلابية تجوب 4 مناطق في ديالى

القوات الأمنية تطوق مجلس محافظة نينوى ولم تسمح لأي شخص بالاقتراب منه

شلل في حركة مرور البصرة وقطع لجسور مهمة في الناصرية

السبت 23 تشرين الثاني 2019

الدفاع المدني يخمد حريقا في شارع الرشيد قرب ساحة الزعيم

متظاهرون يغلقون جسر النصر وسط الناصرية بحرق الإطارات

فعاليات دينية وثقافية في ساحات اعتصام المثنى

معتصمو الناصرية يطلقون حمامات السلام في ساحة الاعتصام

مشاركة عشائرية في ساحة اعتصام الناصرية

العشرات في الديوانية يواصلون اعتصامهم لليوم السابع والعشرين في ساحة الساعة

استمرار إعتصام موظفي العقود في صحة المثنى للمطالبة بصرف أجورهم

المنافذ الحدودية تعلن افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي امام حركة المسافرين من العراق الى ايران

فتح الطريق بين البطحاء والناصرية والأجهزة الأمنية تقوم بتنظيفه

متظاهرون يغلقون مشروع محطة الناصرية الغازية المركبة

اخماد حريق اندلع في 3 محال تجارية قرب جسر الأحرار

معتصمو الديوانية يدعون الطلبة والموظفين للمشاركة بالاعتصام غداً وفاءً للشهداء

الداخلية : العدد الكلي للمتظاهرين في بغداد والمحافظات بلغ 14600 متظاهر

قطع تام لطريق ناصرية – سماوة

متظاهرون غاضبون يقطعون الطريق بين ذي قار والمثنى احتجاجا على تأخر تنفيذ المطالب

الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

حقوق الانسان في ذي قار : سرادق المعتصمين في ازدياد ومواكب الطعام والشراب منتشرة في ساحات التظاهر

الآلاف في البصرة يؤكدون على سلمية اعتصامهم في ساحة البحرية

مسيرة شباب في البصرة يحملون فيها صور شهداء تظاهرات

فرانس برس : استشهاد 4 وجرح 68 من المتظاهرين ورجـال الأمن قـرب جـسـر الأحرار في العاصمة بغداد

المتحدث العسكري: الصحة لم تسجل حالات وفاة في ساحات التظاهرات هذا اليوم وما ذكرته ’’رويترز’’ لا صحة له

عمليات بغداد تعلن تعرض احد منتسبيها الى الحرق بقنبلة مولوتوف

مركبات تجوب شوراع مدينة الزبير تدعو المواطنين والموظفين للمشاركة باعتصام الاحد والاثنين المقبلين

شرطة المثنى تعلن عن إلقاء القبض على 20 مطلوبا للقضاء في مناطق الوركاء

معتصمو الديوانية يمارسون لعبة كرة القدم بساحة اعتصام الساعة بمشاركة الأجهزة الأمنية

المواكب الحسينية تقدم خدماتها للمعتصمين لليوم السادس والعشرين في ساحة اعتصام الديوانية

مشاركة نسوية في ساحة اعتصام الديوانية

معتصمو الديوانية يقيمون نصب تذكاري لشهداء التظاهرات في ساحة الاعتصام

حقوق الانسان تعلن اطلاق سراح اغلب المتظاهرين المعتقلين في البصرة.

تصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب جسر الاحرار وسط بغداد.

متظاهرون ينصبون خيام في الطريق الرابط بين قلعة سكر وحقل الغراف النفطي في ذي قار

موظفو العقود والأجور اليومية يعلنون الإضراب العام في محافظة الديوانية

استمرار اطلاق القنابل الدخانية قرب جسر الاحرار يزيد حالات الاختناق لدى المحتجين

رويترز: مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 22 في بغداد

مدير ناحية الفضلية في ذي قار يقدم استقالته.. على خلفية الاحتجاجات

اطلاق نار كثيف في شارع الرشيد.. وأنباء عن استشهاد متظاهر

محتجون ينسحبون عن جامعة العين في ذي قار بعد وضع لافتات “الاغلاق” على جدرانها

تواصل تجار في الديوانية بدعم ساحة الاعتصام بالمواد الغذائية والفواكه

القوات الأمنية تطلق سراح أربعة معتصمين اعتقلوا فجر اليوم في أم قصر بالبصرة

مئات المحتجين يصلون الى ساحة الحبوبي وسط الناصرية

لليوم الخامس.. اعتصامات متواصلة امام مبنى الادارة المحلية في سفوان

القوات الأمنية تبعد المتظاهرين عن جسر الاحرار وسط بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز

القوات الأمنية تعيد فتح ميناء أم قصر بعد تفريق المتظاهرين واعتقال 4 منهم

الخميس 21 تشرين الثاني 2019

إيقاد الشموع على أرواح شهداء التظاهرات في اعتصام الناصرية

أهالي الشعيبة في البصرة يطالبون بالإفراج عن ابنائهم المعتقلين اثناء اعتصامهم

حرق جزء من استعلامات جامعة العين في ذي قار وقوات أمنية تتدخل لحمايتها

ناشط مدني في واسط: المتظاهرون طالبوا القضاء والنزاهة بفتح ملفات الفساد كافة

قائمقام سوق الشيوخ: تظاهرات القضاء استوفت شروط “الثورة”

عمليات بغداد تعلن اعتقال 5 “مندسين” احرقوا محال تجارية في الشورجة

معتصمون في البصرة: نرفض وثيقة شرف السياسيين ونستنكر شيوخ الدولار

إيقاد شموع وتلاوة القرآن في ساحة اعتصام البصرة

فتح طريق سوق الشيوخ – ناصرية بعد انسحاب المتظاهرين وإطفاء الإطارات المحترقة

تسجيل 15 حالة اختناق للمتظاهرين قرب جسر السنك في بغداد

ساحة الغدير في السماوة تكتظ بالمحتجين استعدادا لتظاهرات الجمعة

مئات المعتصمين يتوافدون على ساحة الحبوبي وسط الناصرية

حرق الباب الخارجي لمكتب مجلس النواب بالبصرة بواسطة مولوتوف دون خسائر

محتجون يقطعون طريق ناصرية ـ سوق الشيوخ في ناحية الفضلية بذي قار

اعتقال 5 مندسين أحرقوا محال تجارية بشارع النهر وسط بغداد

الناطق باسم القائد العام ينفي سقوط ضحايا في ساحتي التحرير والخلاني

تجدد التظاهرات في ديالى تضامناً مع متظاهري بغداد والمحافظات

المتظاهرون يتمركزون عند الخط الاول من جسر الاحرار مع توقف رمي قنبل المسيلة للدموع

عملية اقتحام فاشلة على جسري السنك والأحرار لفض الاحتجاجات

العشرات يواصلون قطع طريق الشعيبة عند مفرق انس بإتجاه حقل الرميلة ومحطة حمّار مشرف

الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019

سيارات الإسعاف تتوجه إلى اعتصام الغراف بعد انفجار عبوة صوتية.

القضاء يطلق سراح اكثر من 2400 متظاهر منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية

معتصمو الناصرية يطالبون باستقالة الحكومة المحلية بأمر الشعب.. صورة

شيوخ عشائر ووجهاء بالديوانية: رفضنا دعوة عبدالمهدي لحضور اجتماع معه في بغداد

تظاهرات حاشدة في الكوت منددة بالاتفاق السياسي ورافضة للهدنة مع القوى السياسية.

محكمة النجف تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين بكفالة

معتصمون في الناصرية يرفضون “اجتماع الجادرية” ببغداد ويطالبون برحيل الفاسدين

العشرات من اعضاء النقابات والموظفين ينضمون لاعتصام الساعة في الديوانية

معتصمون في الديوانية يدعون شيوخ العشائر لعدم الذهاب للقاء رئيس الوزراء

استمرار التعطيل بجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في ذي قار

القوات الامنية تسيطر على جسر الاحرار

استمرار غلق ميناء ام قصر ونصب سردق كبير عند بوابة الناحية

تظاهرة امام بوابة البرجسية من جهة منطقة المربد غرب البصرة

قطع الطريق المؤدي الى الرميلة الجنوبية ومنع توجه الموظفين الى مواقع عملهم

قوات الشغب تبعد المتظاهرين بالقنابل الدخانية عن جسر الاحرار الى الخلاني

مدارس البصرة تواصل اغلاق ابوابها بعد ان كتب عليها مغلق بأمر الشعب

تجمع أمام تربية البصرة في محاولة لمنع الموظفين فيها من الانتظام بالدوام

غلق مدارس في البصرة وقطع طريق لموقع نفط الرميلة الجنوبي

الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

متظاهرو قلعة سكر يحرقون الاطارات أمام المجلس البلدي

زخم الاحتجاجات يعود الى ميدان اعتصام الرميثة

حقوق الإنسان تسعى لإطلاق سراح 12 معتقلا من متظاهري البصرة

نقابات واتحادات البصرة تطالب بمطالب المتظاهرين وفق سقوف زمنية

3 اعتصامات في الديوانية تدخل يومها الـ23

شرطة البصرة تتوعد بإجراءات لكل من يهدد المعلمين ويغلق الميناء اعتباراً من الاربعاء المقبل

مشاركة عشائرية في ساحة اعتصام الناصرية

المتظاهرون يغلقون 6 دوائر حكومية في الديوانية

اغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية كالتربية وهيئة الاستثمار وديوان المحافظة

استمرار غلق مينائي خور الزبير وام قصر في البصرة

متظاهرو ذي قار يغلقون المعهد التقني ودائرتي الاحصاء والتخطيط

متظاهرو المثنى يحتشدون أمام مديرية التربية لغلقها ضمن الإضراب العام

المحتجون يغلقون مدخل الميناء القريب من البصرة

إغلاق شركة نفط ذي قار ودوائر حكومية

طلبة المدارس والجامعات يتوافدون الى التحرير

انضمام موظفين بدوائر حكومية الى ساحة اعتصام الساعة بالديوانية

غلق الطريق العام من قضاء الزبير بإتجاه شركة المصافي ابتداءاً من جسر العرب

اصابة امرأة وطفلة في انفجار 3 عبوات صوتية كانت تستهدف ناشطا ومنتسبا امنيا في الناصرية.

قطع الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في البرجسية وبئر 20 بإتجاه حقول الزبير والرميلة.

الاثنين 18 تشرين الثاني 2019

شرطة البصرة تتحدث عن “أوضاع آمنة” وضبط “كميات كبيرة” من المخدرات

اطلاق سراح صحافي معتقل في الديوانية

قائد شرطة ذي قار يعد معتصي الرفاعي باطلاق سراح المعتقلين

الداخلية: المتظاهرون لم يحرقوا دائرة أحوال الفضيلية في ذي قار

رفع حظر التجوال عن قضاء الرفاعي

حرق منازل نائب واعضاء في المجلس المحلي في قضاء الغراف

قائممقام الغراف: احتجاجات القضاء انحسرت في موقع واحد

الدفاع تعلن توقيف ضابط اعتدى على طلبة في المنصور

إدارة مصافي الجنوب: هناك امكانية توفير 3 الاف فرصة عمل في تشكيلات النفط بالبصرة

اجراءات امنية مشددة في قضاء الغراف على خلفية الاحداث الاخيرة

استمرار الاعتصام في ساحة الحبوبي بمشاركة واسعة من مختلف الجهات

محافظ البصرة: رفع خيم الاعتصام من حقل مجنون بشكل كامل

فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار

غلق ميناء ام قصر امام دخول الشاحنات

المتظاهرون يسيطرون على مبنى مرتفع يطل على جسر السنك

أساتذة جامعة ذي قار يلتحقون بساحة اعتصام الناصرية

عودة الحركة الطبيعية بالطرق المؤدية لمواقع النفط في الزبير بعد غلق مؤقت صباحاً

المتحدث العسكري: الضغط على ادارات المدارس لمنع اقامة الدوام عمل إجرامي

المئات يتظاهرون في سفوان للمطالبة بالاصلاحات وتأييداً للاحتجاجات

محافظ كربلاء نصيف الخطابي: المتظاهرين السلميين بريئون من كل أعمال الفوضى التي حدثت في المدينة ، والمندسين حاولوا إفشال مشروع التظاهرات

متظاهرو البصرة يواصلون غلق تربية المحافظة وقطع طرق الشركات النفطية

مؤتمر امني موسع في الديوانية للتأكيد على توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين

متظاهرون يغقلون الطريق المؤدي لمطار النجف الدولي

تواصل اعتصام المتظاهرين والطلاب في البصرة

معتصمو البصرة يعلنون استمرارهم في اغلاق ميناء أم قصر

استمرار توافد محتجي الناصرية على ساحة الحبوبي

الاحد 17 تشرين الثاني 2019

إصابة اربعة متظاهرين في الرفاعي

القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين في الرفاعي

إطلاق نار كثيف في مناطق الرفاعي

سيارات الإسعاف تلاحق الصدامات المباشرة بين المتظاهرين والامن في الرفاعي

الاجهزة الامنية تلاحق المحتجين بعد تفريقهم في مناطق الرفاعي.. وأنباء عن اصابات خطرة

الأجهزة الأمنية تطلق المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وفض ساحة الاعتصام داخل قضاء الرفاعي

توتر الوضع الامني في قضاء الرفاعي.. اطلاق نار وتعزيزات عسكرية

تظاهرات ذي قار تطالب باطلاق سراح المعتقلين

تسجيل 37 حالة اختناق قرب الاحرار والشهداء وسط بغداد

هوسات حماسية مع برودة الاجواء في اعتصام الناصرية

اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد

مصدر أمني: اضرام النيران أسفل جسر الأحرار

خمسون شهيداً في ذي قار منذ انطلاق التظاهرات مطلع أكتوبر الماضي

نقابة المحامين في المثنى تعلن إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين

مصدر طبي: اكثر من 700 اصابة خلال التظاهرات ادرجت ضمن الاعاقات المزمنة

المئات من معتصمي الديوانية يتظاهرون أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة باغلاقه وإخراج الموظفين

معتصمون من الديوانية: الاصلاحات الحكومية ترقيعية ونطالب بتغيير الطبقة السياسية

غلق مرآب قضاء عفك في الديوانية من قبل السائقين تضامنا مع المتظاهرين

معتصمو ناحية الزبير: لم نقطع الطرق وأقنعنا الموظفين بالإضراب عن الدوام

تظاهرة للمتعاقدين مع صحة المثنى للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة

عودة جزئية لحركة المركبات في شوارع البصرة وإطفاء أغلب الاطارات المشتعلة في التقاطعات الرئيسية

تشييع احد شهداء تظاهرات البصرة

مشاركة لإدارات مدارس الوقف الشيعي ومنتسبو الإسكان باعتصام الديوانية

اهالي الناصرية يضربون عن الدوام ويتوجهون الى ساحات التظاهر

قطع الطرق الي الحقول النفطية في البصرة

اضراب عام في اغلب مؤسسات ودوائر ومدارس وكليات ديالى

أصحاب المحال التجارية في كربلاء يشاركون في الإضراب العام

طلاب الجامعات يتوجهون الى ساحة التحرير

طلاب المدارس يتوجهون الى ساحة التحرير تفاعلا مع الإضراب العام

تظاهرة طلابية بالبصرة وقطع للجسر الايطالي أمام حركة المركبات

بدء توافد الطلاب الى ساحة التحرير

السبت 16 تشرين الثاني 2019

عمليات البصرة تدشن خططا بديلة لحماية المتظاهرين

حكومة ذي قار تسبق إضراب الاحد بـ”عطلة رسمية”

اعتصامات الناصرية تردد شعار “ارحل يافاسد”

ارسال 10 منتسبين في شرطة البصرة الى الخارج للعلاج لتعرضهم لاصابات خلال الاحداث

معتصمو السماوة يستذكرون الشهداء بفعاليات مختلفة

المواطنون في منطقة الدورة يغلقون المدارس من الان

تمهيدا لإضراب الاحد.. متظاهرون “يشمعون” باب مديرية تربية البصرة

نقابة الاكاديميين تدعو أعضاء الكوادر التدريسية للنزول الى ساحات التظاهر

عمليات بغداد تنفي اغلاق جسر الاحرار امام حركة الاشخاص والمركبات

القوات الامنية تعيد قطع جسر الاحرار في بغداد بالكتل الاسمنتية

نقابة العمال في البصرة تدعو الى الاستمرار في الاضراب لحين تحقيق المطالب

تزايد توافد العوائل البغدادية لساحة التحرير

فرض حظر التجوال بقضاء الغراف في ذي قار حتى الاحد المقبل

معتصمو التحرير يدعون العراقيين للحضور إلى الساحة .. ودعوات للمشاركة في دقيقة صمت لتأبين الشهداء الساعة 7 مساءً

مزارعون يعتصمون أمام السايلوات ومخازن تسلم الحبوب في النجف

فتح ميناء ام قصر مجددا بعد التفاوض مع متظاهري البصرة

قوات الأمن تحاول أبعاد المحتجين عن جسر السنك بعد سيطرتهم على اول حاجز

متظاهرون يغلقون بوابة حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة

طلبة كلية شط العرب يؤكدون استمرارهم بالإضراب لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين

المئات يتوافدون لساحة اعتصام الناصرية

المتظاهرون يسيطرون على الحاجز الأول والثاني لجسر السنك

متظاهرون يمنعون الشاحنات من الدخول الى ميناء ام قصر في البصرة

معتصمو التحرير يدعون العراقيين للحضور إلى الساحة للوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء

عمليات بغداد تعلن فتح طريق الطيران ـ الخلاني

القوات الأمنية تفاوض المعتصمين لإنهاء الاعتصام أمام بوابة ميناء ام قصر

الجمعة 15 تشرين الثاني 2019

يوميات التظاهرات.. : أنباء عن شهداء وجرحى جراء انفجار في ساحة التحرير

مصدر الانفجار ناجم عن دراجة مفخخة، واحتراق سيارة، هناك اصابات وربما ضحايا.

انباء عن انفجار سيارة مفخخة في الباب الشرقي قرب الكراج المقابل لحديقة آلامة، فيما هناك 10 مصابين، والكلام عن إصابات غير خطرة..

إحراق منزل عضو مجلس قضاء الغراف عادل حسن

انباء عن سماع دوي انفجار ثالث بين السنك والتحرير.. يزعم قنابل صوتية لارعاب المتظاهرين

اصابة 11 شخصا بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية

إصابة الإعلامي حسين رحم قرب ساحة الخلاني

انباء عن انفجار عبوة صوتية بالقرب من ساحة التحرير دون اصابات

عشرات المتظاهرين يتجمعون في الخلاني والقوات الأمنية تحاول تفريقهم

رويترز : إرتفاع عدد الشهداء الى ثلاثة و 25 جريحاً كحصيلة أولية جراء إستخدام قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع و الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين عن ساحة الخلاني في بغداد

شبكة BBC : متظاهرون يزيلون الحواجز الإسمنتية ويقتحمون ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير

مكتب عبد المهدي: إطلاق سراح 1650 متظاهراً وإحالة 66 ضابطاً للمحاكمة

متظاهرو البصرة خطبة المرجعية حفزتنا للأستمرار بالتظاهر

غاز مسيل للدموع في طريق ساحة الخلاني ببغداد

غلق بوابة ميناء ام قصر من قبل عشرات المتظاهرين

مصادر: إستشهاد وإصابة 28 متظاهراً في ساحة الخلاني

معتصمو الناصرية يوزعون شعارات تحمل بيان المرجعية الدينية

وصول اعداد المشاركين باعتصام البصرة الى الآلاف

مهندسو البصرة يشاركون في الاعتصام

اعتصام المئات بقضاء الغراف في ذي قار

استمرار الكر والفر وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع في الخلاني.

آلاف المتظاهرين يتوجهون الى ساحة الاعتصام في بابل

قائد شرطة البصرة مخاطباً الضباط والمراتب: الالتزام حرفياً بكل ماجاء بخطبة المرجعية

اختناق اكثر من 30 متظاهرا بالقنابل الغازية في ساحة الخلاني وسط بغداد

اتباع التيار الصدري ينطلقون بتظاهرات حاشدة في وسط البصرة

عودة العمل إلى ميناء أم قصر في البصرة بعد انسحاب المتظاهرين من أمام بوابته

متظاهرون يسقطون كتلا كونكريتية في الخلاني ببغداد وسط ضرب القنابل الدخانية

القبض على شخص مسلح متوجه نحو التظاهرات في كربلاء

مسيحيون وصابئة في اعتصامات البصرة لتعزيز التعايش السلمي

قوات الامن تطوق المباني الحكومية في الديوانية إثر تصاعد موجة الاحتجاج

تأزم الوضع في ذي قار بعد صدامات بين أجهزة الامن ومتظاهرين وسط المدينة

ساحة التحرير تستقبل مئات المحتجين بعد بيان المرجيعة

قيادة التيار الصدري في محافظة البصرة، تستعد لـ”تظاهرة كبرى” بعد انتهاء صلاة الجمعة بالمحافظة.

بدء التوافد الى ساحة الساعة وسط الديوانية للمشاركة في تظاهرات الجمعة

الاعتصامات تتواصل في ساحة البحرية بالبصرة وسط انتشار امني

توافد المئات من المتظاهرين على ساحة الحبوبي وسط الناصرية للمشاركة في تظاهرات الجمعة.

اطلاق القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، في محاولة لحصر المتظاهرين بساحة التحرير، وسط عمليات كر وفر من قبل المتظاهرين.

الخميس 14 تشرين الثاني 2019

حريق في السنك ومناوشات وحريق في ساحة الخلاني

شرطة الغراف تمنع حرق كرفاناتها عبر اطلاق النار في الهواء

قوات الامن تفرق متظاهرين غاضبين يحاولون دخول مركز شرطة شهداء الغراف

افاد مصدر امني، الخميس، بأن متظاهرين اضرموا النيران في “اطارات” بجانب الكتل الكونكريتية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

مكافحة الشغب تفرق المتظاهرين وسط قضاء الغراف بالمسيل للدموع

متظاهرون يحرقون الاطارات رغم حظر التجوال في الغراف .. وقوات الأمن تحاول تفريقهم

تجمع عشرات المتظاهرين امام بوابة ميناء “ام قصر”

تمديد موقوفية 26 متظاهرا في الغراف حتى الأحد

مسرح يجسد فعاليات المعتصمين في الناصرية

عمليات بغداد: مندسون يمنعون الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بالخلاني

عمليات بغداد تنفي استشهاد متظاهرين خلال اليومين الماضيين

نيران في محلات بساحة الخلاني وسط بغداد

متظاهرو البصرة يغلقون بوابة مقر الشركة العامة لموانئ البصرة في المعقل

مشاركة كبيرة لطالبات الإعدادية في تظاهرات السماوة

اختناق 47 شخصا في ساحة الخلاني وسط بغداد

القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في محيط ساحة الخلاني وسط بغداد

اندلاع حريق في بناية بساحة الخلاني بسبب اطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين

المئات من طلبة المدارس يشاركون باعتصام الديوانية

الكوادر التعليمية تواصل اعتصامها في ساحة اعتصام الناصرية

موظفون من دوائر ومؤسسات مختلفة في الديوانية يوسعون المشاركة في اعتصام الساعة

طلبة في السماوة يعلنون غلق مدارسهم والمشاركة في التظاهرات

العشرات يواصلون اعتصامهم امام حقل مجنون النفطي في البصرة

الاربعاء 13 تشرين الثاني 2019

بالصور.. المعلمون المضربون عن الدوام يصلون إلى ساحة التحرير وسط بغداد

اعتصام الساعة في الديوانية يسجل حضور نسويا لأول مرة منذ بدء الاعتصامات

مشاركات طلابية واسعة في اعتصام النجف

معتصمو التحرير يعلنون عن مليونية جمعة الصمود

مسيرات طلابية تضامنية مع المتظاهرين قرب مبنى محافظة البصرة

الأطباء والكوادر الصحية وطلبة الكليات والمعاهد الطبية يشاركون باعتصام الديوانية

ساحة الاعتصام في بابل تكتظ بالمتظاهرين

الكوادر التدريسية في بابل تنضم إلى المتظاهرين

النقابات والاتحادات المهنية في النجف تنضم إلى المتظاهرين

توقف تظاهرات الحقول النفطية في البصرة وعودة سرادق الاعتصام أمام المحافظة

المئات من طلبة المدارس والجامعات يتظاهرون في ساحة اعتصام البصرة

اندلاع حريق في أحد المطاعم بالقرب من ساحة اعتصام الناصرية

سقوط متظاهر من أعلى المطعم التركي في ذي قار وإصابة 20 آخرين في صدامات الشطرة

تظاهرات طلابية تصل إلى السياج الخارجي لمبنى تربية المثنى

طلبة المدارس في الديوانية يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات

العشرات من المحاضرين يتظاهرون أمام مبنى تربية الديوانية

مئات الطلبة ينطلقون بتظاهرات وسط مدينة السماوة

توافد مئات المعتصمين إلى ساحة اعتصام الناصرية

تظاهرة تغلق مبنى بلدية السماوة احتجاجا على عدم صرف أجور العمال

الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

حرق منزل قائمقام قضاء الغرف

تجدد التظاهرات بالناصرية والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

ساحة الخلاني تختنق بالقنابل المسيلة والدخانية وانقطاع الكهرباء

وفاة الاطفال الخدج في الناصرية بسبب الغازات المسيلة

احراق عدد من المباني الحكومية في ميسان

قيادة شرطة كربلاء تنفي أي إضراب عسكري في المحافظة

المتظاهرون يغلقون مبنى جامعة ذي قار

كليات جامعة بغداد تغلق ابوابها وتنظم لساحة المعتصمين

متظاهرون يغلقون شركة نفط ميسان

شرطة كربلاء تتظاهر لدعم مطالب المتظاهرين السلميين

كر وفر واطلاق للقنابل الدخانية في ساحة الخلاني ببغداد

مصدر أمني: وصول فوج من قوات الرد السريع إلى ذي قار وتسليمه قاطع المسؤولية في الناصرية

العديد من الدوائر الحكومية ما تزال مغلقة في ذي قار بسبب الاوضاع العامة.

متظاهرون يبادرون باعادة ترميم ساحة البحرية وسط البصرة على نفقتهم الخاصة

متظاهرو ميسان يغلقون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين

المئات من المتظاهرين يدخلون جامعة ميسان ويغلقونها

قائد شرطة ذي قار يلتقي متظاهري جسر الزيتون ويصطحبهم تجاه ساحة الحبوبي

المئات من الطلبة يصلون إلى ساحة الاحتفالات وسط السماوة

إطلاق نار خفيف ومتقطع بالقرب لمنع المتظاهرين من التوجه لجسر الزيتون في الناصرية

3 شهداء و15 مصابا بتظاهرات ليلة امس في الناصرية

إغلاق الجسور في الناصرية

الكوادر التعليمية والتدريسية تشارك باعتصام الساعة في الديوانية

تظاهرة طلابية تغلق البوابة الرئيسية لجامعة المثنى

الآلاف من طلبة المدارس يشاركون باعتصام الساعة في الديوانية لدعم الاحتجاجات

نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة مركزية يوم غد في عموم محافظات العراق

الاثنين 11 تشرين الثاني 2019

تسجيل حالات اختناق بين المتظاهرين والدفاع المدني في ساحة الخلاني.

الديوانية: الآلاف يستمرون بالاعتصام في المحافظة بمشاركة طلابية.

تظاهرة البصرة تصل قرب قيادة الشرطة وتتجه نحو مقر الحكومة المحلية.

حشود كبيرة من المتظاهرين يتجهون الى ساحة التحرير بعد خطاب المرجعية

القوات الأمنية تعيد فتح جسر الأحرار وسط بغداد

عودة النيران مجددا الى ساحة الخلاني

جامعة البصرة: لم نتخذ أي إجراءات بحق الطلبة المتظاهرين وننتظر التعليمات الوزارية

متظاهرو وطلبة ميسان يحاصرون مبنى مديرية التربية ويعلنون العصيان المدني

ساحة الاعتصام في البصرة تخلو من التظاهرات وسط انتشار امني كبير

حقوق الانسان تعلن عن سقوط 4 شهداء و130 مصاباً في ذي قار

فتح جميع الدوائر الحكومية في الديوانية واستقبال المواطنين لإكمال معاملاتهم

مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار اعتقال 34 متظاهرا بشكل تعسفي

طلبة المدارس في الديوانية يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات

طلبة المدارس في الانبار يتضامنون مع الاحتجاجات وينددون بحملة الاعتقالات ضد الناشطين

الداخلية: اصابة 48 شرطيا بهجوم مسلح قرب ساحة الخلاني

التظاهرات تتجدد امام تربية بابل والقوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين

المعتصمين يواصلون التجمع بساحة الحبوبي برفقة طلبة المدارس.

القوات الامنية منعت مسيرة لعشرات الطلبة كانوا متجهين من المعقل نحو تربية البصرة.

صحة ذي قار تشير الى ان حصيلة الجرحى ليوم امس بلغت 150

الاحد 10 تشرين الثاني 2019

بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين

قائد عمليات بغداد: إلقاء القبض على شخصين يحملان 50 “قنبلة مولوتوف” في إحدى العمارات بساحة الخلاني وسط بغداد.

لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة لمعرفة انواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في التظاهرات.

المتحدث العسكري: حرق دائرة العدل في باب الشرقي وسط بغداد.

تسجيل حالات اختناق اثر الغازات المسيلة للدموع في الناصرية.

استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية

متظاهرون يختنقون في ساحة الخلاني وسط بغداد جراء استخدام القنابل الدخانية

حقوق الإنسان النيابية: إرتفاع عدد شهداء التظاهرات الى 319

الأنبار: لم يقدم اي متظاهر من المحافظة إلى ساحة التحرير ببغداد

متظاهرون يسقطون كتلا كونكريتية في الخلاني ببغداد والقوات الامنية تتدخل

متظاهرو النجف يغلقون دائرة التربية ومصرف الرشيد وديوان المحافظة

الاشتباكات تتجدد في ساحة الخلاني وسط بغداد

قائد شرطة ذي قار يدعو المتظاهرين لتشخيص مثيري الفتن

تظاهرة طلابية داخل الحرم الجامعي لكليات باب الزبير تأييدا ودعما للاحتجاجات

سقوط اصابات جديدة بقنابل الغاز المسيل للدموع قرب تربية ذي قار

مصدر أمني: إصابة 3 ضباط و22 منتسبا من الأجهزة الأمنية في مواجهات الناصرية

القوات الامنية تغلق ساحة التظاهرات في البصرة

فصل ساحة الخلاني بإتجاه التحرير وسط بغداد بالكتل الكونكريتية

اصابة 30 متظاهرا في الناصرية بعد اشتباكات مع القوات الامنية في ساحة الحبوبي

متظاهرو الديوانية يوقفون برامج إذاعة تابعة للحكومة المحلية بسبب اساءتها للتظاهرات

التحاق آلاف الطلبة من الكليات والمدارس إلى اعتصام الناصرية

إغلاق مداخل ومخارج ساحة الخلاني وسط بغداد

مصدر طبي: 40 مصاب بالغاز المسيل للدموع قرب تربية ذي قار

استمرار إضراب الطلبة في ذي قار

طلبة جامعة البصرة يستمرون بالأعتصام السلمي

فتح جميع الدوائر الحكومية بالديوانية بعد إغلاقها من قبل المعتصمين

طلبة المدارس في الديوانية يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات

تجدد التظاهرات الطلابية في جامعة المثنى

سيارات الإسعاف تنقل عشرات المصابين بالغاز المسيل للدموع وسط الناصرية

عشرات الاصابات امام تربية ذي قار جراء الاختناق بالقنابل الدخانية

البصرة تودع شهيد اخر متأثرة بجراح اصيب بها في تظاهرة ام قصر

تظاهرة جديدة لإجراء بلدية السماوة للمطالبة بصرف أجورهم

متظاهرون في بابل يغلقون مديرية التربية ويمنعون الموظفين من الدخول

السبت، 9 تشرين الثاني، 2019

قنابل المسيل للدموع تحرق عمارة في ساحة الخلاني

مصدر امني: استمرار توافد اعداد كبيرة من المتظاهرين لساحة التحرير

التظاهرات.. انباء عن اقتحام القوات الامنية لساحة الطيران وسط بغداد وحرق خيام المتظاهرين

مصدر امني: القوات الامنية تسيطر على ساحة الخلاني

فرق الدفاع المدني تكافح حريقا قرب ساحة الخلاني

حقوق الإنسان: استشهاد 23 وإصابة 1077 من المتظاهرين وقوات الأمن

حقوق الإنسان: القوات الأمنية مستمرة بإستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

القوات الامنية تستخدم القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين في شارع الرشيد والشورجة وساحة الخلاني

تسجيل حالات اختناق قرب ساحة التحرير وسط بغداد

قائد عمليات بغداد ينفي تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير

إعادة فتح ميناء أم قصر في البصرة

ابعاد المتظاهرين بقنابل الغاز عن شارع الرشيد

انفجار صوتية في باب المعظم وسط بغداد

تسجيل حالات اختناق على جسر السنك.. وتقدم ملفت للقوات الامنية نحو ساحة الخلاني

اطلاق قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى جسر السنك

‏الجمعة‏، 8‏ تشرين الثاني‏، 2019

حقوق الانسان: اعتقال 201 شخص بـ4 محافظات بينها البصرة خلال الايام الماضية اطلق سراح 170 منهم

تفريق المتظاهرين في البصرة بالرصاص وتسجيل اصابات

متظاهرون يسقطون “حواجز كونكريتية” وضعت بين مديرية التربية ومبنى محافظة كربلاء

مئات المتظاهرين يحاصرون مبنى محافظة البصرة

قائد شرطة البصرة: الوضع في ام قصر بدأ يعود لطبيعته.

استمرار التوافد الى ساحة التحرير ببغداد للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية

المتحدث العسكري: حصيلة ضحايا التظاهرات في البصرة امس 4 شهداء و 79 مصابا بكرات حديدية و23 حالة اختناق.

المتحدث العسكري: القبض على قائد المجموعة العنفية في البصرة

المتحدث العسكري: العثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك وسط العاصمة بغداد

المئات يتوافدون الى ساحة التحرير في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.

المئات من المتظاهرين يتوافدون امام مبنى مجلس محافظة الديوانية

القوات الامنية تقطع اغلب شوارع البصرة الرئيسية

اجراءات امنية مشددة في بغداد قبيل صلاة الجمعة

الخميس، 7 تشرين الثاني، 2019

البصرة: المعتصمون يجتمعون قرب فلكة البحرية وسط انتشار امني كثيف.

إعادة فتح ميناء ام قصر من جديد بعد اتفاق بين المتظاهرين والمحافظ

توافد المئات الى ساحة اعتصام الناصرية وتشييع رمزي لشهداء التظاهرات

عمليات بغداد: أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار على المتظاهرين في شارع الرشيد

رويترز: مقتل 4 متظاهرين في بغداد

نقابة المعلمين: الغاء الاضراب العام في المدارس والمباشرة بالدوام الرسمي الاحد المقبل

تظاهرات في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الامنية تحاول تفريقهم

ذي قار تعلن الإضراب والعصيان المدني وتغلق أكثر من عشرة مؤسسات خدمية

المتحدث العسكري: اعتقلنا العديد من الأشخاص ممن قطعوا الطرق والجسور في بغداد

إصدار 1500 أمر إداري للعمل كمحاضرين في تربية المثنى لمختلف الاختصاصات

طلاب المدارس يحييون مراسيم رفعة العلم وسط ساحة التحرير

عمليات بغداد تؤكد وجود تنسيق بين القوات الامنية والمتظاهرين وجهود لتنظيف ساحة التحرير

عمليات بغداد: لا يوجد اي قطع في عموم العاصمة

حقوق الانسان تدعو القوات الامنية الى حقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين

مصدر: انسيابية عالية لحركة الشاحنات بميناء أم قصر فضلا عن انطلاق عجلة عمل الشركات

مدير عام الموانئ: اغلاق ميناء ام قصر استمر لاكثر من 9 ايام والمهم حاليا اعادة الاوضاع الى طبيعتها

مدير عام الموانئ: اعادة افتتاح الميناء تمت عند الساعة 2:30 فجرا وجميع الموظفين التحقوا بالعمل

الموانئ: لدينا اجتماع برفقة المحافظ مع ممثلي المتظاهرين بشأن فرص العمل

معتصمون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية ومنع الموظفين من الدوام لدعم الاحتجاجات.

عودة خدمة الانترنت في بعض مناطق العراق.

نقابة المعلمين في المثنى تنظم مسيرة صامتة كنوع من انواع الاحتجاج.

نقابة المعلمين والمئات من الكوادر التربوية تنطلق بتظاهرة من مبنى النقابة الى ساحة الساعة في الديوانية دعما للاحتجاجات.

‏الأربعاء‏، 6‏ تشرين الثاني‏، 2019

أنباء عن اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب مبنى محافظة كربلاء

حرق باب مبنى محافظة كربلاء

متظاهرون يطوقون ميناء أم قصر والطرق المؤدية إليه

أهالي قضاء الزبير، يتظاهرون مشتكين من صب الحكومة المحلية اهتمامها في مناطق المركز وإهمال الأقضية والنواحي

عمليات بغداد تعيد فتح جسر باب المعظم بعد اغلاقه من قبل متظاهرين

اختناق 25 شخصا قرب جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد

مكافحة الشغب تغلق جسر الباب المعظم

حقوق الإنسان: لم نسجل حالة تحرش واحدة بالتظاهرات رغم مشاركة آلاف النساء

قوات امنية تحاول تفريق متظاهرين بين جسري الشهداء والاحرار ببغداد

الثلاثاء 5 نوفمبر تشرين الثاني

حرق منزلي النائبين زينب الخزرجي ورجاح مطرود في الشطرة.

قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجول بالكامل

العشرات ينظمون تظاهرات أمام شركة نفط البصرة – المكينة للمطالبة بالتعيين

تسجيل حالات اختناق قرب جسري الاحرار والجمهورية في بغداد

تزايد اعداد المشاركين بالاعتصام امام مقر حكومة البصرة.

متظاهرون يغلقون مبنى محافظة الديوانية ودائرة التقاعد وعدد من المباني الحكومية.

المتظاهرون يغلقون مصفى نفطي في الديوانية

استشهاد معتصم ثانٍ في بوابة الميناء.

جسري الاحرار وبن حيان وطريق الكمالية وساحة كمال مغلقة لوجود متظاهرين

متظاهرون يقتحمون مقر فوج في أم قصر لاخراج معتقلين فيه والجنود يردون بالنار

القوات الامنية تدخل ميناء ام قصر لتفريق المتظاهرين

شلل تام وغياب حكومي وتوقف عمل أغلب الدوائر في ذي قار.

انطلاق تظاهرة ضمن منطقة الغزالية في بغداد.

معتصمو الديوانية يجددون إغلاق عدد من الدوائر الحكومية ويمنعون الموظفين من الدوام

انتشار امني كثيف في منطقة العلاوي وسط بغداد

انطلاق تظاهرة في السيدية جنوبي بغداد

الاثنين 4 نوفمبر تشرين الثاني

شرطة ذي قار: مندسون بتظاهرات الشطرة استهدفوا أجهزة الأمن والمتظاهرين بالرصاص الحي

تواصل الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن في قضاء الشطرة

المتظاهرون ينصبون خيمة للاعتصام ببوابة مديرية تربية البصرة

قوات الامن تفرق المتظاهرين قرب مبنى محافظة كربلاء

قال علي أكرم، البياتي المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، ان ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 150 آخرون، خلال الاشتباكات التي وقعت في بغداد، الاثنين،

مصدر طبي: استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين باشتباكات الشطرة اثر اطلاقات نارية

الداخلية: مجموعات صغيرة هي من تغلق الطرق ببغداد ونواصل ملاحقة المخربين

فرق الدفاع المدني تسيطر على حرائق العلاوي

مفوضية حقوق الانسان تسجل “موقفا مشرفا” للجيش في حماية المتظاهرين

المتحدث العسكري: سنفض أي تجمع للمتظاهرين خارج ساحة التحرير ولن نسمح لأي فوضى

المتحدث العسكري: لا يوجد تقهقر امني ولم يصل احد الى مكتب رئيس الوزراء

المتحدث العسكري: لن نمنع احد ولن نقمع احد ولكن اقتحام الدوائر المهمة خط احمر

المتحدث العسكري: اليوم قمنا بفض 38 موقفا لتجمعات قطع الطرق

القوات الامنية تواجه محتجي العلاوي بالغاز المسيل للدموع

مجموعة من المتظاهرين انتقلوا الى جسر الأحرار قرب عدة مؤسسات حكومية

القوات الامنية تغلق جسر الاحرار، وسط العاصمة بغداد، بالكتل الكونكريتية

حرق فرع منظمة بدر بالقرب من العلاوي بين وزارة البلديات والثقافة

اصابة احد اطباء الاسعافات الاولية قرب جسر الاحرار

المئات بالديوانية يواصلون اعتصامهم ليلاً مقابل مقر الحكومة المحلية

اندلاع حريق داخل معمل للنجارة في العلاوي وسط بغداد

نقابة المحامين تعلن تمديد الإضراب لغاية الاحد المقبل

المتظاهرون يسيطرون على منطقة الصالحية ومدخل شارع حيفا

قوات الامن تطالب المتظاهرين بالابتعاد عن المقار الحكومية والعودة للاماكن المخصصة للتظاهر

مصدر امني: اخماد حرائق الاطارات في العلاوي والاحرار وانتشار كثيف للقوات الامنية

العدل تنفي نشوب حريق في بنايتها على خلفية اعتصام المتظاهرين على جسر الأحرار

وصول تعززات عسكرية للصالحية والعلاوي ببغداد

انباء عن اقتحام مبنى وزارة العدل من قبل المحتجين

وصل المتظاهرين الى تمثال الملك فيصل الأول في بغداد، قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون، فيما تمركز المتظاهرين قرب وزارة العدل.

تصاعد الدخان قرب شبكة الاعلام العراقي وما زال اطلاق الرصاص على المتظاهرين.

المتظاهرون يحرقون الاطارات بجسر العلاوي من جهة محطة القطار امام مكتب رئيس الوزراء، في حين قامت القوات الامنية بغلق الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء من جهة متنزه الزوراء.

المتظاهرين يحرقون الإطارات ضمن منطقة العلاوي.

غلق الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء من جهة متنزه الزوراء

المتظاهرون يتجمعون امام مكتب رئيس مجلس الوزراء في منطقة العلاوي.

مصدر امني: متظاهرون يغلقون نفق العلاوي

محافظ كربلاء يقرر تحويل بناية مجلس المحافظة الى مدرسة للمتميزين والمتفوقين

قوات الأمن تفرض إجراءات مشددة مع تزايد أعداد معتصمي أم قصر

معتصمو أم قصر: مطالبنا تغيير نظام الحكم، ونرفض تهديد فض الاعتصام بالقوة

متظاهرون يحاولون عبور جسر الأحرار والقوات الأمنية ترد بالقنابل المسيلة للدموع

انباء عن إصابة متظاهرين قرب جسر الاحرار وسط بغداد

عمليات بغداد: جسر الاحرار سالك لمرور العجلات

عمليات البصرة: سنتعامل مع المتسببين بالضرر للمتلكات العامة كجريمة إرهابية.

وزير الإعمار للمتظاهرين: أقبل ايديكم لتحافظوا على المنشآت الاقتصادية والنفطية والخدمية.

عمليات البصرة: استحصلنا الموافقات لاعتقال المتسببين بقطع الطريق المؤدية للموانئ.

اغلاق مقرات شركات آسياسيل وزين وكورك من قبل المتظاهرين في النجف الاشرف.

حقوق الانسان: استشهاد 3 متظاهرين واصابة 12 خلال احداث القنصلية الايرانية في كربلاء

انطلاق تظاهرات طلابية سلمية في 4 مدن في ديالي

الحشد الشعبي في المثنى ينظم حملة للتبرع بالدم دعما لجرحى التظاهرات

مديرية شهداء الديوانية تغلق ابوابها لليوم الثاني تضامنا مع المتظاهرين

إخلاء موظفي مديرية جنسية الناصرية بعد توجه المتظاهرين إليها

متظاهرون يغلقون أبواب جامعة ميسان

استمرار الاعتصام أمام أم قصر وقطع طريق أبي الخصيب

الطرق المقطوعة في بغداد:

محمد القاسم مغلق

الزعفرانية إغلاق جميع مخارج ومداخل المدينة

جسر البنوك مغلق من الصعده

الدوره ابو دشير مغلقة

سريع السيدية ازدحام وسالك ببطئ بسبب تدخل الجيش

مداخل ومخارج مدنية الصدر مغلقة

ساحة عدن مغلقة

العبيدي مغلقة إغلاق تام

ساحة بيروت باتجاه السريع مغلقة

الشعلة مغلقة

منطقة الامين الاولى والثانية مغلقة

البنوك مغلقة

حي العامل مغلقة

جسر الطالبية مغلق

المتحدث العسكري يحذر من انهيار جسر الجمهورية

نفط البصرة: جميع موظفي الشركة مستمرون بالعمل ولم تقطع طرق وصولهم إليها

محتجون يقطعون جسر الزيتون والنصر والحضارات في الناصرية و اعلان العصيان المدني

محتجين ‏يغلقون جسر البنوك في العاصمة بغداد

اغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار من قبل المتظاهرين

المتظاهرون ينهون اعتصامهم أمام حقل مجنون في البصرة

إعادة فتح الجسور في مدينة السماوة بعد غلقها من قبل متظاهرين

العشرات من ابناء العشائر ينضمون لاعتصام الساعة في الديوانية

مصدر أمني: اصابة ومقتل 15 شخصاً أثناء محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية في كربلاء

مصدر طبي: مصابو مواجهات الشطرة لم يراجعوا المستشفيات خوفا من الاعتقال

كوادر محطة كهرباء الناصرية تلتحق باعتصام الناصرية

موظفو بيئة الديوانية يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات الشعبية

موظفو حقول نفط غرب القرنة يعودون الى منازلهم بعد منعهم من قبل المتظاهرين

طلبة الدكتوراه والماجستير يشاركون باعتصام الساعة في الديوانية

متظاهرون يغلقون شوارع في واسط مع بدء الدوام الرسمي

عناصر شرطة يساهمون بتنظيف ساحة اعتصام الناصرية

بدء توافد الطلبة إلى ساحة التظاهرات وسط السماوة

قطع جسر رئيسي في وسط مدينة السماوة

المناطق المقطوعة في بغداد:

متظاهرون يقطعون سريع القناة وجسر الطالبية، ومنعوا المركبات من الدخول باتجاه شارع فلسطين شرقي بغداد.

اغلاق منافذ الدخول والخروج إلى منطقة البنوك.

اغلاق منطقة الشعلة والطريق السريع المحاذي لها.

نصب خيام للتظاهر في ساحة مظفر، مع غلق تام لمنطقة العبيدي.

اغلاق سريع محمد القاسم من قبل المتظاهرين.

اغلاق تام لمداحل ومخارج منطقة الزعفرانية، وجسر البنوك، ومنطقة الدورة “أبو دشير”.

اغلاق طريق بغداد – ديالى، بالصبات تماما.

غلق شارع ٦٠ الرئيسي من قبل المتظاهرين في الحلة

متظاهرون يقطعون جسور الناصرية مع ساعات الدوام الاولى

اغلاق مديريتي التربية والكهرباء في بابل

الاحد 3 نوفمبر تشرين الثاني

اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الامن قرب منزل الغزي في الشطرة

تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تزايد غير مسبوق في اعداد المتظاهرين، على خلفية صدور بيان مطول لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

تجدد المواجهات في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار واستخدام القنابل الصوتية والمسيلة للدموع والرصاص الحي

إيقاف الموانئ يكبدنا خسائر كبيرة وبعض السفن عادت أدراجها

ذي قار: المحافظة شهدت الاحد اضراباً بكامل مفاصلها

المئات من أبناء الديوانية يواصلون اعتصامهم في ساحة الساعة

متظاهرون يغلقون سريع الدورة جنوبي بغداد

الاتحادية تلقي القبض على متهم يحمل مسدسا يحاول الدخول بين متظاهري التحرير.

متظاهرو البصرة يقطعون الطريق الى ابي الخصيب والسيبة ويعزلون الفاو عن المحافظة

قائد عمليات بغداد: حظر التجوال سيرفع خلال أيام قليلة

الشركة العامة لموانئ العراق تؤكد عودة العمل في ميناء خور الزبير و رسو 5 بواخر على ارصفته

شركة الموانئ: مستوى التأمين على البضائع ارتفع الى 300% والتجارة ستتجه للشمال والأردن

الموانئ تؤكد استمرار التفاوض مع معتصمي بوابة ام قصر لفض الاعتصام

منتسبو سايلو الكوت يعلنون تضامنهم مع المتظاهرين

مصادر: تضامن شعبي واسع مع العصيان المدني في ميسان وقطع الطرق المؤدية لمقار الشركات النفطية

اطباء يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات في الديوانية

متظاهرون يقطعون شوارع مركز محافظة واسط تضامنا مع العصيان المدني

مصارف ذي قار تعطل الدوام تضامنا مع المعتصمين

متظاهرون يقتحمون مبنى قائممقامية القرنة في البصرة

موظفون في النجف يعلنون عصيانا مدنيا وينضمون الى المتظاهرين

إغلاق ساحة النسور بالأسلاك الشوكية

المناطق المقطوعة :-لغاية الان في بغداد

جسر البنوك مغلق من السايدين

القناة سايدين من الجهة الرستمية

البلديات مغلق

ساحة عدن مقطوعة

ساحة الخلاني

طريق صليخ مقطوع

فلكة الزعفرانية مغلقة

ساحة اللقاء مغلقة

بعض طرق مدينة الصدر

غلق ساحة الخلاني بالكامل لمنع وصول موظفي امانة بغداد

إعادة فتح الجسور المغلقة في الناصرية

قطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية في ميسان

قطع الطريق الرئيسي بين قضائي ابي الخصيب والفاو بالاطارات المحترقة

فتح طريق خور الزبير – أم قصر أمام حركة مركبات المواطنين

طلبة معتصمون يغلقون جسور الناصرية

تظاهرات طلابية تنطلق من جامعة المثنى

طلبة الكليات ينضمون الى اعتصام الناصرية

الكوادر التربوية تعتصم وسط الناصرية

موظفو تربية الديوانية يشاركون باعتصام الساعة لدعم الاحتجاجات

طلبة ذي قار المعتصمون يرفعون شعار “اعتصام حتى تغيير النظام”

توافد الاف الطلبة المعتصمين الى ساحة اعتصام الناصرية

متظاهرون يقطعون اغلب شوارع بغداد

متظاهرو ميسان يغلقون الطرق المؤدية للحقول النفطية في المشرح ويعيدون الموظفين إلى منازلهم

السبت 2 نوفمبر تشرين الثاني 2019

مكتب القائد العام: تشكيل لجنة بشأن “مزاعم” استخدام غازات مسيلة للدموع من النوع القاتل

أنباء عن مواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين في ق