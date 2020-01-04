إيران و أمريكا بر برة و تقاتلا خارج حدود العراق بضربات حرة !!.

بقلم مهدي قاسم

من حسن الحظ ، و حسب اعتقادي ، أن غالبية العراقيين هم بلا ذيول إيرانية أو أمريكية أو سعودية و الخ ، إنما هم عراقيون أقحاح ، لا تهمهم لا مصالح إيران و لا أمريكا في العراق ، بقدر ما يهمهم تحقيق

مصالح العراق أولا و ثانيا و ثالثا ..

و إذا ثمة بعض قد فرح تشمت بمقتل المندوب السامي الإيراني و الحاكم الفعلي للعراق الجنرال قاسم سليماني ونائبه المتنفذ الفعلي ، و ذات سلطات أمنية استثنائية و فوق العادة و نائب قائد قوات الحشد الشعبي

مهدي المهندس ، فمرد ذلك الفرح و التشمت يرجع إلى غيرتهم العراقية التي اهانتها تنقلات ووجود سيلماني الإيراني المتواصل في العراق ، خري مري ، كحاكم فعلي و صانع قرار سياسي جدي و حاسم وفرضه ، رغما على انوف ملايين العراقيين ، طبعا على حساب مصادرة السيادة الوطنية

العراقية و الاستخفاف الكامل بها بكل استهانة ، تلك السيادة التي كانت منتهكة منذ الطاغية البائد و حتى الآن ..

ففي النهاية أن غالبية العراقيين يعتبرون الصراع الإيراني ــ الأمريكي الدائر حاليا في العراق هو صراع مصالح ونفوذ النظامين اللدودين و الذي أخذ يشتد مجددا على الأرض العراقية ، و لكن بأيد عراقية

و بخسائر بشرية و مادية عراقية في هذه المرة ، في الوقت الذي لا توجد للشعب العراقي في حدة الصراعات المصلحية هذه ، لا ناقة ولا جمل ، بل ولا حتى صخلة أو دجاجة ، إنما مزيد من فوضى وخراب و دماء وحافة هاوية مظلمة يستعد كلا النظامين دفع العراق نحوها إذا تطلبت عملية

تحقيق مصالحهما على حساب ذلك ..

فمصير العراق لم يهم يوما لا النظام الإيراني و لا الإدارة الأمريكية ، بدليل ما وصل إليه مصير العراق المزري و الكارثي الحالي : أولا على أيدي الأمريكيين بعدما أسقطوا النظام الديكتاتوري السابق

و جاءوا بعصابات لصوص جشعين من جياع بطون نهمين ليتحكموا بثروات العراق الهائلة سرقة و نهبا و فرهدة منقطعة النظير ، و ثانيا على أيدي النظام الإيراني و أزلامه العراقيين من ساسة فاسدين و فاشلين وعملاء تافهين ، بينما سلسلة الكوارث لا زالت جارية على قدم وساق من جر

اء و تبعات ذلك ، حيث يتحتم على الشعب العراقي وحده أن يدفع الثمن الباهظ بكل معاناة يومية مؤلمة .

ومع أن هذه الحقيقة الدامغة أضحت واضحة للعيان حتى بالنسبة لسذج و بلهاء إلا أن بعضا من هذه الذيول والولائيين سواء كانت إيرانية أو أمريكية أم غيرها ، لا تريد أن تفهم أو تستوعب هذه الحقيقة ــ الآنفة

الذكر ــ بحكم التقعر الروحي و الجدب الذهني ، ولكونها تنظر إلى الأمور بمنظور عاطفي مبتذل وبروحية تبعية خانعة ، إلى حد تفضل مصالح إيران أو أمريكا على مصالح العراق ، و الذين سوف لن نؤسف عليهم و لا نحزن ، لو هلكوا ــ تطوعا ــ أفرادا او أفواجا كوقود طاحونة معارك

وحروب مستعرة بين حين و آخر بين النظامين الإيراني والأمريكي ..

إذ نحن لن نحزن إلا على شهداء العراق الوطنيين الأقحاح الذين يستشهدون ــ حصريا ــ من أجل العراق فقط ..

ومن هنا شعار غالبية العراقيين :

ــ إيران و أمريكا بر برة و تقاتلا خارج حدود العراق بضربات حرة !!.

مع العلم إن غالبية العراقيين يفضّلون علاقة طبيعية ، وعلى قدم مساواة سواء مع إيران أو أمريكا و غيرها و لكن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق أو جعل من حكام العراق مجرد بيادق منخورة يحركها هذا

الجنرال الأجنبي أو ذاك وفقا لمصالح بلده …