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اطلاق سراح صحفيين في بغداد

2/1/2020

أطلقت صباح اليوم الخميس جهة مجهولة سراح صحفيين فرنسيين اختطفتهم منذ يومين.

مصادر صحفية اكدت لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان عناصر مجهولة اقتادت مراسلا ومصورا يعملان في التلفزيون الفرنسي (فرانس24)، خلال تواجدهما قرب السفارة الأمريكية ببغداد لتغطية التظاهرات التي شهدتها العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيرة الى ان الصحفيين اختطفا بواسطة سيارة اسعاف واقتيدا إلى جهة مجهولة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تتمنى السلامة للزميلين، فانها تؤكد ان ما يجري من عمليات تهديد واختطاف يطال الصحفيين يعدانتهاكا دستورا فاضحا.

كما تطالب الجمعية الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث، والكشف عن الجهات التي تقف وراء اختطاف الصحفيين كونها تهدد مستقبل الصحافة والإعلام في العراق

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