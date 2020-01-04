العمل العراقي يدعو الى انهاء التواجد العسكري الاجنبي ويستنكر الاعتداءات العسكرية الامريكية

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الجمعة المصادف 3 / 1 / 2020 ، بيانا على خلفية الضربات الجوية الامريكية على قيادات مجاهدة ، ومما جاء فيه:

ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بعين القلق الى الخروقات الامريكية والاعتداءات الجوية الجبانة المتكررة والتي منها ما طال فجر اليوم قيادات مجاهدة في الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي اودت بحياة الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وثلة من الابطال.

واضاف البيان: ندعو البرلمان وبقوة للنهوض بواجبه تجاه حماية امن وسيادة البلاد من خلال تشريع قانون انهاء التواجد العسكري على الاراضي العراقية حتى يسحب البساط من ذرائع تصرفات الامريكان وهجماتهم الخبيثة على العراقيين.

واشار البيان: من الغريب ان تستهدف الولايات المتحدة الامريكية الحشد الشعبي قيادات ومنتسبين وهم اصحاب الفضل في الانتصار على داعش والقضاء عليه وتخليص العراق والمنطقة من شروره.

وختم البيان: اننا اليوم امام لحظة مفصلية في تأريخ العراق المعاصر ، لان الواجب يحتم على الجميع الوقوف امام الاحتلال الامريكي وانقاذ العراق من سطوته حتى لا نعود الى المربع الاول.

رحم الله شهداء العراق ومجاهدي الحشد الشعبي البطل قيادات ومنتسبين

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

3 / 1 / 2020