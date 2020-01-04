برازيليا تستضيف العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن) في يناير

سيقام العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن ) في الفترة من 9 إلى 12 يناير في العاصمه البرازيليه ، في سيني برازيليا وهي أهم سينما في العاصمه البرازيليه وتتسع 700 مقعد . يشمل البرنامج سبعه أفلام طويله منهم سته أفلام دراميه و فيلم وثائقي:

-تراب الماس -فتاه المصنع -علي معزه وإبراهيم -قبل زحمه الصيف -بلاش تبوسني -لا أحد هناك والفيلم الوثائقي Les Petits Cha سيقام خلال المهرجان المعرض الفني للفنانه ريجيانا روشا مع بعض الفنانين البرازيلين الاخرين. ويقام هذا الإحتفال كمبادره من المركز الثقافي ( اورينتسي ) تحت إشراف الشاعر والمترجم المصري عمرو السعودي. https://www.orientse.com/mostra-de-cinema-egipcio-home https://www.instagram.com/cinemaegipcio/?hl=pt-br https://www.facebook.com/cinemaegipcio/ https://anba.com.br/en/brasilia-to-host-2nd-egyptian-film-festival-in-january/ عمرو سعد السعودي برازيليا 03/01/2019