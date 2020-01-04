برازيليا تستضيف العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن) في يناير

سيقام العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن ) في الفترة من 9 إلى 12 يناير في العاصمه البرازيليه ، في سيني برازيليا وهي أهم سينما في العاصمه البرازيليه وتتسع 700 مقعد . يشمل البرنامج سبعه أفلام طويله منهم سته أفلام دراميه و فيلم وثائقي:
-تراب الماس
-فتاه المصنع
-علي معزه وإبراهيم
-قبل زحمه الصيف
-بلاش تبوسني
-لا أحد هناك
والفيلم الوثائقي Les Petits Cha
سيقام خلال المهرجان المعرض الفني للفنانه ريجيانا روشا مع بعض الفنانين البرازيلين الاخرين.
ويقام هذا الإحتفال كمبادره من المركز الثقافي ( اورينتسي ) تحت إشراف الشاعر والمترجم المصري عمرو السعودي.
عمرو سعد السعودي
برازيليا 03/01/2019