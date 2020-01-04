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برازيليا تستضيف العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن) في يناير

سيقام العرض الثاني للسينما المصريه المعاصره (بين الأماكن ) في الفترة من 9 إلى 12 يناير في العاصمه البرازيليه ، في سيني برازيليا وهي أهم سينما في العاصمه البرازيليه وتتسع 700 مقعد . يشمل البرنامج سبعه أفلام طويله منهم سته أفلام دراميه و فيلم وثائقي:Image preview

-تراب الماس

 -فتاه المصنع 

-علي معزه وإبراهيم

 -قبل زحمه الصيف 

-بلاش تبوسني

 -لا أحد هناك

  والفيلم الوثائقي Les Petits Cha

سيقام خلال المهرجان المعرض الفني للفنانه ريجيانا روشا مع بعض الفنانين البرازيلين الاخرين.

ويقام هذا الإحتفال كمبادره من المركز الثقافي ( اورينتسي )  تحت إشراف الشاعر والمترجم المصري عمرو السعودي.

 

عمرو سعد السعودي

برازيليا Image previewImage previewImage previewImage preview03/01/2019

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