حزب الله (من كتب..قائدي سليماني) على السفارة (تسبب بمقتله)..(وترامب سيصطادهم جميعا)

بسم الله الرحمن الرحيم

هل تعلمون من (تسبب بمقتل قاسم سليماني..) هم (حزب الله انفسهم)…

من تسبب بذلك هم من كتبوا على السفارة الامريكية يوم هجموا عليها.. (سليماني قائدي)..فكان الرد الامريكي المبارك بقتل رأسهم العفن (قاسم سليماني الايراني).. (ومن كتب ذلك هم المتجمعين حول السفارة الامريكية من مليشة حزب الله وبقية المليشيات انفسهم).. يوم حاصروا السفارة الامريكية.. (بالمحصلة) ما حصل حول السفارة سرع بقرار (تصفية المجرم الايراني قاسم سليماني) الارهابي المعروف..

علما (استراتيجية ترامب)..(الطرق المستمر..بدون توقف) حتى تحقيق (الاهداف):

فمن يتوقع ان ينتظر رد ايراني..على (مقتل سليماني وابومهدي المهندس).. اقول له.. عليه ان يعيد (حساباته.. (وعليه )..(ان ينتظر الضربة الثانية الامريكية) .. (فقائمة المطلوبين لامريكا.. وجب تصفيرهم”انهائهم”..فهادي العامري (ايراني الجنسية متزوج من ايرانية).. وقاتل مع ايران ضد العراق بالثمانينات.. (ومشاركة بالهجوم على السفارة الامريكية ببغداد).. قيس الخزعلي.. والخرساني.. والفياض (شاركوا بالهجوم على السفارة الامريكية..ومتورطين بدماء الامريكان خاصة (الخزعلي والخرساني)….. الخ الخ الخ..

ونطالب (بدفن ابو مهدي المهندس المقبور).. الايراني الجنسية (بايران حسب وصيته)..

فالمهندس نفسه اعلن انه اذا مات فليدفن بمقابر ايران، وانه من عشاق خامنئي حاكم ايران.. وتكلم ذلك باللغة الفارسية مع احدى القنوات الايرانية..واليكم الرابط الالكتروني بالصوت والصورة للهالك ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية.. والايراني الولاء..

وندعو الله بان يكثر صولات وجولات امريكا بسماء العراق:

اللهم ما صالت وما جالت ..طائرات الطيور الابابيل الامريكية الا وضربت الظالمين..:

– اسقطت صدام والبعث وحكم الاقلية السنية 2003

– قتلت الزرقاوي وابو ايوب المصري وابو بكر البغدادي وقاسم سليمانني وصدام .. ا لخ

– دعمتنا ضد داعش والقاعدة والمليشيات

– اسقطت حكم الظالمين بافغانستان طالبان

– دعمت المسلمين بالبوسنة والهرسك ضد الصرب

(فالغباء الايراني).. (بتعاملها مع امريكا).. (ادى لمقتل سليماني):.

تجسد يوم (لم يبقون لامريكا اي ( option ).. خيارات داخل العراق) ..(فلا قواعد امريكية بوسط وجنوب العراق الشيعي.. ولا شركات امريكية مدنية عملاقة بالعراق..ولا وجود بشري امريكي من عمالة تقنية وسياح ومقاولين..الخ..)..فلم يعد لايران اي (خياراات بالمحصلة)..انظروا للغباء الايراني.. (فماذا سوف يفعلون للانتقام او الرد على امريكا)؟؟ هم مفلسين اصلا (استراتيجية ايران الغبية.. اعطت لامريكا كل الخيارة لها بالعراق لوجود نفوذ ايران .. ولكن ايران لم تجد اي هدف لامريكا تضربه بالعراق الا السفارة..وهي لا قيمة لها من الناحية العسكرية)..ولا قيمة لها ان تعرضت لها ايران مجددا..

(فالقواعد الامريكية بالمنطقة الغربية متواجده بمعسكرات الجيش العراقي).. (وبكوردستان)…. (اضافة لقواعد امريكية بالكويت والخليج وجوريا وافغانستان وباكستان والبحر المتوسط والخليج).. فامريكا شبه (غير موجودة بالعراق)..لذلك (امريكا سوف تضرب مواقع مليشة الحشد الايرانية الولاء.. وتقتل زعاماتهم الوحد تلو الاخر ..اوبالجملة..ولن يجد هؤلاء الايرانيين وعملاءهم بالعراق هدف يضربونه.) ..واذا ردت ايران..على امريكا باي مكان..سيكون الضرب المقبل داخل ايران نفسها..

فامريكا.. جاء اليوم لتصفية الحسابات مع المحسوبين شيعيا .. المتورطين بدماء الامريكان

(للصدريين والولائيين).. (جاء اليوم الذي كنتم توعدون..بالويل والثبور):

فامريكا قتلت كل زعامات السنة المتورطين بدماء الامريكان وحلفاءهم..(صدام حسين، الزرقاوي، ابوا يوب المصري، طالبان، البعث بالعراق، ميلوزوفش زعيم الصرب..ابوبكر البغدادي..القذافي..اللخ).. ولم تقتل منذ 16 سنة اي زعيم محسوب شيعيا متورط بدماء الامريكان وحلفاءهم (كمقتدى الصدر، وقيس الخزعلي.. اكرم الكعبي، ابو درع، قاسم سليماني، ابو مهدي المهندس..الخ)..ولكن اليوم جاء (الوعيد المدوي).. لتصفيةالحسابات مع من تورط بدماء الامريكان من المحسوبين شيعيا .. فسقطت رؤوس (قاسم سليماني الايراني، ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية ايضا).. والقائمة ستطول مقتدى الصدر وقيس الخزعلي وبقية الشلة..

فالعرك دساس..(السستاني الايراني.. وقاسم سليماني الايراني):

فساذج من يعتقد السستاني الايراني ينظر للعراق كدولة مستقلة عن (دولته ايران)).. وساذج من يعتقد ان السستاني الايراني (يقف ضد التغول الايراني بالعراق).. والدليل لم يصدر اي فعل من السستاني ضد التواجد الايراني اللاشرعي بالعراق من 2003 لحد اليوم..

السستاني ساهم بوصول القوائم السياسية الموالية لايران للحكم بعد 2003.. وساهم بتغول مليشيات ولي الفقيه ا لايراني عبر فتوى الكفائي.. التي يصر السستاني على بقاءها رغم انتفاء الحاجة لها بعد هزيمة داعش ومقتل البغدادي ..وعن اي سيادة للعراق (والحرس الثوري الايراني يصول ويجول بالعراق مع المقبور قاسم سليماني لمدة 16 سنة)؟

ونسال السستاني الايراني.. عندما يستدعي مقتدى الصدر مليشياته جيش مهدي ما ادري اليوم الموعود.. (اليس هذا خرق للسيادة)؟؟ اليس هذا (عبث بالدولة)؟ اليس هذا يدل (بان هناك لا دولة).. فيجب اجتثاث زعماء المليشيات ومليشياتهم مهما كانت عناوينهم وبدعم دولي..

ومن يدعي الحزن على (قاسم سليماني) بانه (مسلم)؟؟ اؤكد هم (خوارج)..:

وعليه (هل تحزنون مثلا بقتل صدام الطاغية، والزرقاوي وابوا يوب المصري ، وابو بكر البغدادي.. الخ)..لانهم مسلمين؟ اليس هؤلاء طغاة ارهابيين.. فالخوارج رفضوا القتال ضد جيش معاوية ..(بدعوى انهم مسلمين ونفس القبلةونفس الصلاة ونفس الرب والنبي.. ا لخ).. فقال لهم الامام علي (اعرف الحق تعرف اهله لا يقاس الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق) واعلم ان المسلم الضال..اخطر على المسلمين من ما تطلقون عليه (الكافر).. اما امريكا فهي دولة تؤمن بالله..دعمت العراق ضد الارهاب والدكتاتورية..وان شاء الله تدعمنا قريبا ضد الفساد رغم انها بدأت بذلك بوضع فاسدين على قائمة العقوبات..

فمساكين ..(جماعة قاسم سليماني..وذيله ابو مهدي المهندس.. ة ).. فلا حجة لهم:

1. فان قالوا كيف تتشمتون (بمسلم تم قتله) فعليه نقول لهم (ماذا عن صدام والقذافي وابو ايوب المصري وابو بكر البغدادي والدواعش والقاعدة .. الخ) اليسوا مسلمين؟؟ ولكنهم ارهابيين ومجرمين متورطين بالدماء كقاسم سليماني.

2. فان قالوا كيف تتشمت (بعراقي)؟؟ نقول (هل قاسم سليماني عراقي ام ايراني)؟؟ ثم اليس (ابو مهدي المهندس طلب بدفنه في ايران، وانه ايراني الجنسية.. والولاء)..

3. فان قالوا كيف (تتشمت بشيعي)؟؟ نقول (فمن قتل وجرح واغتصب وعذب وخطف واغتال وجرح وعوق.. (20 الف شيعي عربي) متظاهر ضد الفساد بوسط وجنوبالعراق.. (اليس الطرف الثالث مليشة الحشد بقيادة قاسم سليماني الايراني وذيله ابومهدي المهندس وبقية الربع من ذيول ايران)؟؟ فعن اي شيعية لهؤلاء..(هؤلاء ذييول ايران ايرانيين عملاء ويفخرون هم بخيانتهم ويعتبرونها عقيدة لهم)…

ونذكر.. بان خليفة (قاسم سليماني).. (اسماعيل قا اني) عميد بالحرس الثوري الايراني.. وكذلك خليفة (البغدادي)..هو : (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي).. والمشترك بينهما (ان من فطسهما..) هو (ترامب رئيس امريكا)..المقدام

(واين الدولة)..(مقتدى يدعو مليشياته للعمل..وعلى راسها جيش مهدي)؟

فهل سمعتم بالامارات مثلا (يدعو زعيم ديني اوشيخ عشيرة..فصائل مسلحة تابعة له للعمل)؟ هل يسمح بدول تحترم نفسها (ان تتشكل مليشيات تابعة لعوائل او زعامات اومجاميع دينية او غيرها).. ثم جيش مهدي.. ليس (هيئة حكومية؟؟ ولا مؤسسة امنية رسمية مثلا) بالمحصلة هم عصابات خارج ايطار الدولة..

فاللهم اكثر .. الكفار شاربي الخمور.. لتخليص (الشعوب الاسلامية من طغاتها ومجرميها وذيولها ومليشياتها وحثالاتها):

(فذيول ايران.. وايتام قاسم سليماني وذيله ابو مهدي المهندس).. حججهم ترد على جحورهم:

يعني (الوضوء امام الكاميرات .. اليس من علامات النفاق).. لو صورني واني ما ادري يا ابو مهدي المهندس الايراني الولاء المقبور.. فصدام ايضا كان يصلي ويزور المراقد.. فشتكولون عنه؟

وهنا (لنتكلم قليلا .. بنظرية المؤامرة) ..(بهلاك المهندس وسليماني):

(لان تعرفون الوسيكي ما ينشرب الا بتخفيفه بالماء).. لان عند البعض ما ينجرع.. (طبعا لم اشرب بحياتي وسكي ولا بيره).. ليس لسبب ديني ولكن لاسباب اخرى..

فمن علاس (المهندس وقاسم سليماني)..؟ (هل يمكن ان تكون هناك صفقة تسلم ايران فيها قاسم والمهندس للامريكان)؟؟ وكذلك (هادي العامري وقيس خزعلي) بوقت اخر؟؟ لتخفيف الضغط عن ايران.. او عدم رد امريكا بضربات داخل ايران نفسها كرد فعل لهجوم السفارة ببغداد.. فايران دولة برغماتية.. ولا يهمها الا مصالحها القومية العليا.. (فبدل سليماني عندها الاف الضباط بالحرس الثوري بدلاء).. (وبدل عميلها المهندس بالعراق.. لديها الالاف اخرين).. فمو مشكلة عندها استبدال العملاء.. والضباط.. بالسياسة ابعد ما تفكر به.. هو الاكثر ما جرى حصوله..

ونضع ..( مقالة كتبناها عام 2017).. (اشرنا بها لقتل قاسم سليماني)..

فما جرى من (هجوم على سفارة امريكا ببغداد اخيرا).. (ونزول قادة مليشيات الحشد ..كانقلاب يذكرنا بانقلاب الحوثي..).. باليمن.. (اشرنا ان هذه هي مقتلهم)..

المقالة بعنوان:

(مقتل صالح.. نبوءة.. بمقتل سليماني)..(قتل صالح رسالة ايران، للعبادي والاسد..اذا تمردوا عليها)

وعلى الرابط الالكتروني التالي:

– نبوءة مقتل (سليماني)..

فقرة كتبت عام 2017: ونبين بان (صورة عبد الله صالح).. لا تذكرنا فقط (بمصير القذافي) ولكن بالوهلة الاولى تشير لنبوءة للشبه الكبير (لقاسم سليماني).. الذي لون بشرة سليماني هي لون بشرة الاموات التي بدت على وجه عبد الله صالح عندما قتل.. (الفقرة هذه كتبت 2017 بالرابط السابق)

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم