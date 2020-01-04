قيادة سرايا السلام تدعو أبنائها للمشاركة بتشييع قادة الجهاد والمقاومة

دعت قيادة سرايا السلام الجمعة، “أبنائها” للمشاركة بتشييع قادة الجهاد والمقاومة

نص البيان:

قيادة سرايا السلام

تدعوا أبنائها للمشاركة بتشييع قادة الجهاد والمقاومة

انطلاقاً من قوله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).

نهيب بالاخوة المجاهدين المشاركة في مراسم تشييع القادة الشهداء

يوم غداً السبت والذي يكون التجمع في ساحة الحرية الساعة العاشرة والنصف صباحا ..

والله ناصر المجاهدين

المعاونية الجهادية لسرايا السلام