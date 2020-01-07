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ألمانيا تخفض عدد قواتها في العراق لمخاوف أمنية بعد مقتل سليماني

أبلغت الحكومة الألمانية البرلمان بأنها تنقل بعض العسكريين من العراق إلى دول مجاورة لأسباب أمنية، وذلك بعد أيام من مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

وذكرت الحكومة في رسالة إلى البرلمان يوم الاثنين أنه سيتم نقل حوالي 30 جنديا ألمانيا، من أصل 120 في العراق يقومون بالأساس بتدريب قوات الأمن العراقية، إلى الأردن والكويت.

كان البرلمان العراقي قد دعا يوم الأحد إلى انسحاب القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية بعد مقتل سليماني يوم الجمعة في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت موكبه في مطار بغداد.

وذكرت الحكومة الألمانية أن خفض عدد القوات جاء بناء على أمر القيادة المشتركة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية. وسيشمل الخفض بالأساس قوات في بغداد ومدينة التاجي إلى الشمال مباشرة من العاصمة العراقية حيث ينتشر نحو 30 جنديا ألمانيا.

إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية – تحرير سها جادو

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