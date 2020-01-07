ألمانيا وبريطانيا والصين يرفضون تحذيرات ترامب بفرض عقوبات على بغداد

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، يوم الاثنين إن التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات “لم تر مثلها من قبل مطلقا” إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك العامة “لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار”.

كانت إيران قد أعلنت يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

علقت الصين، امس الاثنين، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية إن بكين تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة.

وأوضح قنغ، تعليقا على تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، إن “الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات”.

كما حضت الحكومة البريطانية، العراق على تأمين استمرار “العمل الحيوي” للتحالف الدولي، فيما أكدت عدم وجود نية لها بفرض عقوبات على العراق.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء لبحث قضايا الشرق الأوسط، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق.

وأوضح، أن حكومته ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد “داعش” عمله الحيوي. وأشار المتحدث الى أن إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.

وأضاف المتحدث أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، “لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها”.

وقال ترامب إنه “إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير”.