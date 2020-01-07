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اعادة فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل امام حركة السير

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اعادة فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل امام حركة السير.

وقالت الامانة في بيان انه “تم انجاز اعمال الصيانة في مجسر ملعب الشعب بالكامل واعادة فتحه ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً ) امام حركة السير والمرور”.

واضافت ان “انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال صيانة والتأهيل الخاصة بالمجسر المذكور والتي كانت على مرحلتين تمثلت الأولى بقشط واكساء المجسر بالكامل ولكلا الجانبين اما الثانية فتمثلت باستبدال مفاصل التمدد الحديدية لكلا الجانبين ايضاً وبنوبات عمل استمرت على مدار الساعة ليدخل المجسر الخدمة صباح اليوم الثلاثاء”.

واعلنت امانة بغداد، في الخامس من كانون الثاني الحالي، عن اعادة افتتاح مجسر ملعب الشعب بمسار واحد.

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