العراق يستذكر تأسيس الجيش من دون احتفال رسمي

مرت ذكرى تأسيس الجيش الـ99 في ظل ظروف سياسية وأمنية متشابكة ومعقدة يعيشها العراق لأول مرة منذ 2003.

وتسبب اعلان الحداد في البلاد دون الاحتفال بالذكرى.وهنأت الرئاسات الثلاث امس الاثنين، الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الـ(99)، فيما شددوا على ضرورة توحيد الصفوف للحفاظ على امن وسيادة العراق.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان: “تمر اليوم علينا الذكرى (99) لتأسيس الجيش العراقي الباسل… اننا نستذكر هذه المناسبة فإننا نعيش اليوم ظروفا عصيبة وبالغة التعقید، وهذا يدعونا جميعا الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن وسيادة واستقرار العراق”.واضاف ان “المرحلة المقبلة التي تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم تكون الأولوية فيها الى استمرار وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة فلول عصابات الإرهاب وتحقيق النصر الحاسم والنهائي، وتلبية مطالب جميع العراقيين في حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته واستقلاله، وإعادة إعمار المدن المحررة، والنهوض بالواقع الاقتصادي لتأمين مستقبل أجيالنا المقبلة”.

بدوره، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في بيان بمناسبة عيد الجيش: “هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية”، لافتا الى “اننا نستذكر هذه المصاعب اليوم، ونؤكد ان الجيش العراقي بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل سويةً للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها”.

الى ذلك، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: ‏”نراهن على إيمان جيشنا بعقيدته القتالية الحرة المستقلة، ونراهن على قدراته المتطورة، ونراهن على شجاعته، ونراهن كذلك على الشعب الذي يقف خلف هذا الجيش من أجل الدفاع عن شرف هذا البلد العظيم وتاريخه، اليوم ونحن نواجه الظروف الصعبة والمرحلة الحساسة الحرجة، يقع على الجميع واجب المسؤولية الوطنية في حماية هذا البلد والحفاظ على سيادته، وتجنيبه خطر الصراعات، وتمكين القوات العراقية من أخذ زمام المبادرة ورفع القدرات والكفاءات بما يوازي متطلبات المرحلة ومقتضيات المصلحة”.وفي سياق متصل، هنأ وزير الدفاع نجاح الشمري، الجيش العراقي بمناسبة عيده الـ99. وقال الشمري في بيان ان “العراق يمر بظروف بالغة التعقيد، وفي وسط هذه الظروف تمر علينا اليوم الذكرى (التاسعة والتسعون) لتأسيس الجيش العراقي الباسل، والذي نحتفل كل عام بذكرى هذه المناسبة الغالية علينا. لنستذكر معاني الفخر والاعتزاز والعرفان لتاريخ ومحطات وسِفر هذا الجيش العظيم وقادته الذين لم يبخلوا بدمائهم على العراق والأراضي العربية”.