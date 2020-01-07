Posted on by

ايران تضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب

صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب.

ووضع البرلمان الإيراني عبر التصويت، البنتاغون وجميع المؤسسات والقادة الذين لعبوا دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب الإيرانية.

كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

كذلك الأمر، صوّت البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة بدعم فيلق القدس بمبلغ 200 مليون دولار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close