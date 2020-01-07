تضمنت ردا على الصدر.. حزب الله يبعث رسالة للقوى السياسية

دعت كتائب حزب الله، الأثنين، القوى السياسية والوطنية إلى اعتماد “خطوات مهمة”، للمرحلة المقبلة، بعد تصويت مجلس النواب على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق.

وقالت الكتائب في بيان اليوم، (6 كانون الثاني 2020)، “من حق شعبنا العزيز أن يفخر بأبنائه الأحرار الذين أعادوا الاعتبار لسيادة العراق وكرامته، ولشرفاء العالم الحق في أن يفخروا بمن وضع حدا لصلف أعتى قوة في العالم ولعنجهيتها وإجرامها، والتي أرادت أن تفرض إرادتها على البلاد بالقوة العسكرية”.

وأضاف البيان، “فقد حقق مجلس النواب اليوم مطلبا شعبيا طالما سعت القوى الوطنية وأبناء المقاومة الإسلامية إلى تحقيقه، بإنهائه التواجد العسكري الأجنبي في العراق، لينصفوا بذلك دماء الشهداء التي أريقت جراء القصف الإجرامي الأخير في القائم والمطار، وهو ما طالبت به المقاومةُ الإسلامية وأنصارها حينما تظاهروا واعتصموا أمام سفارة الشر، ووكر التجسس في صولة مرغت أنف الشيطان الأكبر في وحل الذل والمهانة”.

وتابع، “إننا في الوقت الذي نثني فيه على من صوت لصالح القرار، نثمن الموقف الشجاع للسيد عادل عبدالمهدي، ولرئيس مجلس النواب، ونعيب على من تخلف عن جلسة التصويت لوضع نفسه في سجل الخزي والعار”.

وأوضح، إن “ما تحقق من انتصار كبير يعد خطوة أولى في مسيرة تحرير العراق وتطهيره من رجس الأعداء، ولابد من أن تتبعها خطوات مهمة أخرى؛ منها: إغلاق سفارة الشر الأميركية، وتأييد ما جاء في مضامين رسالة السيد مقتدى الصدر، واعتماد هذه الخطوات في أولويات القوة السياسية والوطنية للمرحلة القادمة”.

وأردف البيان، “ولا شك في أننا نعمل بكل جد لتثبيت أركان الدولة العراقية، ودعم السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في مساعيها لبسط الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة، وحفظ حقوق أبناء العراق بجميع أطيافهم، ولن نكون إلا سندا لقواتنا الأمنية القادرة في الدفاع عن العراق، ومشاريع استشهاد لحماية أرضنا العزيزة من أي تهديد” .

وختمت الكتائب البيان بالقول “تحية إجلال وإكبار لمن حقق هذا المنجز الكبير، والذي سيكون نقطة شروع لبناء دولة عراقية عزيزة ذات سيادة تضمن لشعبنا العيش بعزة وكرامة”.