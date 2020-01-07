Posted on by

رئيس الجمهورية يؤكد على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات، مشيرا الى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الإثنين في بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.

وأضاف البيان أنه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية”، مشيرا الى أنه “تم التأكيد أيضاً على أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني، كما تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close