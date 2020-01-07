عاصفة الأيام – صلاة العام الجديد(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

هذي (سنيُّكَ) تنحَرُ عشرون منها تُقبَرُ!

مرتْ عليكَ (سواجعٌ)

أيامُها تتحسّرُ

جعلتكَ تنزفُ شيمةً

فتضيقُ فيكَ الأدهُرُ!

بين المنايا واقفٌ

وملاذُ صبرِكَ يأمرُ

لكَ في السماءِ مهابةٌ

لكَ في السماءِ مُبشّرُ

مثل النبي طويتَها

فشدتْكَ تلك الأسطُرُ!

منها قطافُكَ جنةً

رغم المرارةِ سُكرُ!

لاترتضي بنفاقِها

لو شئتَ فيها تبذرُ

** **

هذي (سنيُّكَ) تعبرُ

ج

من أي حلمٍ تنظرُ؟

في الأرضِ ينزفُ جرحُنا

مأساتُنا تتكررُ

فلكمْ شربْنا مرَها

وجراحُنا تتعطّرُ

إنا حلمْنا نرتقي

وعلى الشموسِ نُمرَرُ

لكن هوينا فجأةً

واحتارَ فينا المُخبِرُ!

ف…ينا غرابٌ ناعقٌ بومٌ وشؤمٌ منذُرُ!

…(1) كتبت بمناسبة رحيل عام – 2019، وما مر على العراق من عواصف الجراح (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره…………………………………….

ياعامُ صلِّ بيننا

فالوضعُ فينا أخطرُ!

19/12/ 2019م