هذه خطوط عريضه اذكرها باختصار تعليقا على رسالة السيستاني للخامنئي …

١- لم يكتبها المكتب كالعادة وانما خطها السيستاني بيده …!

٢- لم يعترف السيستاني بالخامنئي كمرجع بل اعتبره مجتهد …!

٣- ادان قصف الامريكان لسليماني وهذا يجعله بمصاف المراجع المعادية لامريكا وهو غير لائق بسمعة العراق والنجف …!

٤- انحاز بشكل كبير لايران معرضا بذلك اقتصاد العراق واستقراره الى خطر كبير جدا …!

٥- لم يشر من قريب او بعيد الى الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الايراني على يد الخامنئي وجلاوزته …!

٦- بهذه الرسالة اعطى الشرعية لسليماني ومن يأتي بعده بالتدخل السافر والمفضوح بأمر العراق وشأنه …!

٧- تأييد التوسع الايراني بالمنطقة والتدخل المستمر للخامنئي بها …!

٨- السماح لايران من خلال تأييد عصاباتهم بخرق السيادة العراقية وافتعال الازمات على الاراضي العراقية …!

٩- كان الاجدر بهذه الرسالة ان تقول للخامنئي انت ورجالك مجرمون عالميون فابتعدوا عن العراق وارضه لان هذا الشعب يريد ان يعيش بسلام ويبحث عن الحياة الكريمة بعيدا عن دمويتكم القاتلة ومخططاتكم المدمرة …!

١٠- تناسى عمدا كاتبها ان الخامنئي ومليشياته موقفهم غير مشرف من ثورة تشرين المباركة …!

هذا وهناك الكثير من الملاحظات الاخرى التي اعرضت عنها ولم اذكرها خشية الاطناب …!

صفاء علي حميد