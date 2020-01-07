وكالة الأنباء الإيرانية: وزير عماني يقول في إيران إن أمريكا تسعى لتهدئة التوتر

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قال يوم الثلاثاء في إيران إن الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة.

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر أن بن علوي، الموجود في طهران للمشاركة في مؤتمر، قدم تعازيه في قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في الأسبوع الماضي.

وتربط عمان علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وسبق أن توسطت بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979.