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اصابة صينيين اثنين وعراقي باطلاق نار قرب حقل حلفايا

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن صينيين اثنين وعراقي باطلاق نار قرب حقل حلفايا في ميسان.

وقال المصدر ان “مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح قرب حقل حلفايا في محافظة ميسان”، مبينا ان “ذلك ادى الى اصابة صينيين اثنين وعراقي صادف مرورهم لحظة اطلاق النار”.

واضاف ان “قوة امنية طوقت المكان، ونقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

ويعد حقل الحلفاية من الحقول الكبيرة التابعة لشركة نفط ميسان وتم حفر أول بئر استكشافي فيه عام ١٩٧٦ وتم حفر ١٤ بئرا في الحقل لغاية العام ٢٠٠٩ قبيل تنفيذ عمليات التطوير من قبل شركة بتروجاينا الصينية.

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