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الذهب يقفز فوق 1600 دولار للأوقية بعد هجوم إيراني على القوات الأمريكية

صعدت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة اثنين بالمئة إلى 1605.80 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضا 0.6 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2040.57 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 1.2 بالمئة إلى 18.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 18.71 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.75 دولار.

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