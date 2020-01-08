Posted on by

الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، انه تم استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان “حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال عام 2019 بلغت مجموعها اكثر من 16 مليار دينار”.

واضاف ان “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح قروض وسلف للمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close